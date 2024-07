1Password simplifie le partage de mots de passe Wi-Fi

1Password partage les mots de passe Wi-FI via un QR Code

L'App Mots de passe sur les prochains systèmes d'Apple

Fonctions sur toutes les plateformes

Nous avons rendu encore plus facile le partage de vos informations d'identification Wi-Fi avec votre famille et vos amis à proximité grâce à une nouvelle amélioration de l'élément Wi-Fi dans 1Password : des QR codes automatiques ! Partagez facilement le nom et le mot de passe de votre réseau Wi-Fi via un QR code avec votre famille et vos amis à proximité en leur demandant de scanner le code – aucun lien ni interaction supplémentaire n'est nécessaire.

1Password: Password Manager Agilebits Inc. Télécharger

S'il est assez simple de partager le mot de passe de votre réseau avec un autre utilisateur de produits Apple depuis l'intégration d'une telle fonctionnalité sur les iPhone depuis iOS 11 en 2017,Avec cette nouvelle fonction de l'App 1Password, il sera possible de. Il suffira alors de demander à votre futur invité de scanner le code afin qu'il puisse se connecter. au réseau sans fil Le déploiement de cette nouvelle fonction est disponible sur toutes les versions de l'App, que ce soit sur iOS, iPadOS, macOS, mais également Android ou un PC Windows ou Linux.Cette nouvelle fonction pourra également s'avérer pratique. Notons que cette fonctionnalité sera également disponible sur la nouvelle application Mots de passe d'Apple sur iOS 18, iPadOS 18 et macOS 15 Sequoia.. Le programme nécessite 283,8 Mo d'espace de stockage libre et un iPhone ou iPad sous iOS/iPadOS 16.4 minimum, une Apple Watch sous watchOS 9.4, ou un Vision Pro sous visionOS 1.0 minimum. L'utilisation du service nécessite un abonnement disponible via un achat intégré à partir de 3,99 euros par mois, ou 35,99 euros par an.