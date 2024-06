Comment obtenir un code de récupération sous 1password

Une app plus sûre mais plus conviviale

Un code unique !

Gérer les comptes

Connexion et récupération

Configurer le code de récupération

Cette mise à jour a pour but de rendre l'application, mais aussi d'améliorer le processus de connexion sur les nouveaux appareils. Elle ajoute en effet la possibilité de récupérer un compte lorsqu'un mot de passe principal et une clé secrète sont perdus.Il sera désormais plus facile de connecter son compte 1Password à de nouveaux appareils (autre que l'iPhone sur lequel le compte a été créé), et d'accéder à un code de récupération. Celui-ci permettra de se connecter à son compteUne fois que le code de récupération a été créé, il peut être utilisé à tout moment pour retrouver l'accès à un compte 1Password. Mais les utilisateurs auront toujours besoin d'accéder à l'adresse e-mail associée à leur compte 1Password.Pour générer un code de récupération, il suffit d'aller dans les paramètres pour, et sélectionner, et choisir l'optionNotons queest fourni dans un kit d’urgence au format PDF. Les utilisateurs sont d'ailleurs vivement invités à garder la clé secrète en sécurité et à ne pas laisser trainer ce document, sur son bureau physique ou virtuel. En revanche, en cas de perte de cette clé secrète, il n’y aura plus aucun moyen de rentrer dans l’application et tout sera perdu.