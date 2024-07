Laisserez-vous l'IA de Tinder choisir votre meilleure photo de profil ?

L'iA de Tinder peut choisir votre photo de profil

Un traitement en local

Tinder ne collecte, ne stocke, n'accède ni ne reçoit de quelque manière que ce soit les données biométriques générées à partir de votre vidéo selfie, de votre photo de profil ou des photos sur votre pellicule. Au lieu de cela, tout se déroule entièrement sur votre appareil et toutes les données biométriques utilisées dans le cadre de cette fonctionnalité sont supprimées de votre appareil une fois que vous quittez la fonctionnalité.



Tinder ne collecte que les photos que vous choisissez finalement de télécharger sur votre profil



La fonctionnalité sélectionne les photos de votre pellicule qui peuvent fonctionner comme photos de profil. Cette sélection est basée sur ce que nous avons appris pour obtenir une bonne photo de profil, comme l’éclairage, la composition, etc. La fonctionnalité filtre également les photos de groupe ou les photos qui semblent enfreindre nos conditions d'utilisation et nos directives communautaires.

Il n'est pas toujours simple de se mettre en avant, que ce soit en choisissant la bonne photo ou pour rédiger les quelques phrases qui attireront plus ou moins les autres utilisateurs d'une App de rencontre. Il faut non seulement faire preuve d'un peu de recul, mais également d'un certain talent.Pour ce faire, l'intelligence artificielle exigera une première photo ou une vidéo afin de l'analyser et de retrouver votre visage au sein des différents clichés. Tinder assure que let qu'aucune donnée ne sera envoyée sur ses serveurs (à l'exception des photos de profils qui seront sélectionnées par l'utilisateur). Les équipes ont optimisé l'algorithme afin que ce dernier déniche les clichés les plus à même d'aider les utilisateurs du service à trouver une correspondance (un max de match quoi).Selon Tinder, et en se basant sur 7 000 personnes ayant entre 18 et 25 ans,L'usage de l'intelligence artificielle maison pourra donc faire gagner un certain temps aux indécis, et peut-être leur offrir davantage de chance de faire des rencontres. La nouvelle fonctionnalité sera disponible sur iOS et Android aux US avant la fin du mois, et sera déployée pour tous les utilisateurs cet été.Le programme nécessite 250,9 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone, iPod touch sous iOS 15.0 minimum, une Apple TV sous tvOS 9.2, ou un Vision Pro sous visionOS 1.0.