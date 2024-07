Voici le premier top 100 d'Apple Music Classical

Un top 100 pour Apple Music Classical

Comment profiter d'Apple Music Classical ?

La musique classique est différente. Il existe des titres plus longs et plus détaillés, plusieurs artistes pour chaque œuvre et des centaines d'enregistrements de pièces bien connues. L'application Apple Music Classical a été conçue pour prendre en charge la structure de données complexe de la musique classique.

Le nouveau classement des 100 titres les plus écoutés sur Apple Music Classical s'appuie sur l'agrégation de 5 sources, dont. Le classement accessible via ce lien sera mis à jour chaque lundi.Selon Cupertino, ce classement est le plus représentatif du marché pour la musique classique. Actuellement, Bach : Keyboard Concertos par Jonathan Bloxham, Tianqi Du, Academy of St Martin in the Fields, Brahms : Symphonies par Yannick Nézet-Séguin, Chamber Orchestra of Europe, et Cinema EP par Plínio Fernandes.Si l'accès à l'application est totalement gratuit,(Individuel, Etudiant, Famille ou Apple One). Pour rappel, Apple a lancé Apple Music Classical le 28 mars 2023 avec un catalogue comprenant plus de 5 millions de titres proposés jusqu'en Lossless haute résolution 24 bits/192 kHz et en Dolby Atmos. Notons que l'App est bien disponible sur iPhone, iPad et sur les appareils Android, mais qu'elle est toujours aux abonnés absents sur Mac.Le programme nécessite 20,4 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone, iPad, iPod touch sous iOS/iPadOS 15.4 minimum ou un Vision Pro sous visionOS 1.0 minimum.