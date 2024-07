Les switchers auraient-ils sapé les ventes de l'iPhone 15 ?

Quel iPhone recherchent les switchers ?

signe plutôt inquiétant

Ces téléphones plus anciens coûtent moins cher et disposent de fonctionnalités moins avancées, et ils s’avèrent particulièrement intéressants pour les anciens propriétaires d’Android. Pour les débutants, tout iPhone apportant de nouvelles fonctionnalités et un nouveau système d’exploitation novateur à un prix plus compétitif est le bienvenu

UN IPHONE EN CHUTE LIBRE !

Les dernières données du(CIRP) sont formelles :. Si ce chiffre était vérifié, il s'agirait du pourcentage le plus élevé au cours des cinq dernières années.Malgré cet afflux,. En effet, Apple a connu une baisse des ventes de ses derniers modèles, mais ce sont les iPhone plus anciens (et donc moins chers) qui ont été plébiscités ! Ainsi, la sous-performance de l' iPhone 15 est compensée par les ventes plutôt solides des iPhone 14 iPhone 13 et iPhone SE Dans ce rapport, le CIRP évoque un. En effet, ces derniers recherchent avant tout les iPhone les moins chers. Aussi, plus leur nombre augmente, plus le nombre des acheteurs classiques diminuent mathématiquement (et avec lui, les ventes des modèles plus onéreux).. Mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne pèse aujourd'hui qu'à peine plus de la moitié des recettes de la firme (soit 50,65% du CA global).En effet, pour ce trimestre, les ventes n'étaient guère brillantes par rapport à l’année dernière à la même époque, avec près de 5 milliards de recettes en moins.et ce, sur un large éventail de prix allant de 529 euros pour l'iPhone SE en 64Go (contre 559 euros l’année dernière) à 1979 euros pour l’iPhone 15 Pro Max 1To (contre 2 129 euros l’année dernière pour l'iPhone 14 Pro Max 1To ).