AirDrop en attente ou qui plante : vous aussi ?

AirDrop

Qui a des soucis d'AirDrop ?

Des solutions connues

• Désactiver le VPN

• Désactiver le partage internet

• Se rapprocher de son correspondant

• Faire les dernières MAJ iOS/macOS

• Réduire le nombre de fichier partagés

• Activer AirDrop dans le centre de contrôle (bah ouais !)

• Activer AirDrop pour "tout le monde"

• Activer le WiFi et le Bluetooth

• Activer/désactiver le mode Avion

• Redémarrer les deux appareils

Un problème général de fiabilité ?

Seulement voilà,. Fichiers en attente, plantages à répétition, avez-vous des soucis avec AirDrop ?Mais depuis quelques temps,des transferts qui plantent sans prévenir, les appareils qui ne se voient pas mutuellement... Autrefois si fiable, AirDrop aurait-il des soucis ces dernières années ?Parmi les solutions les plus courantes, on trouve notamment :Il faut aussi penser à :Si rien ne fonctionne, vous pouvez :Il est. Ce manque de fiabilité nous pousse souvent à utiliser le bon vieux câble pour transférer les fichiers entre l'iPhone et le Mac, sans parler du temps perdu en usage professionnel.Au fil du temps,, citons notamment Continuité, le partage de connexion, le copier-coller entre appareils, la sauvegarde locale de l'iPhone, TimeMachine... à se demander si des équipes travaillent encore activement à maintenir ces technologies à Cupertino.