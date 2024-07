Des problèmes avec Relais privé d'iCloud+ : voici comment le désactiver

Un problème avec Relais privé d'iCloud

Comment désactiver Relais privé

Pour rappel,. En effet, le flux est chiffré et envoyé via deux relais distincts. Aussi, personne -Cupertino compris- ne peut connaître l'identité d'un utilisateur l'ayant activé ou avoir accès à son historique de navigation. Elle permet également de masquer son adresse mail afin d'utiliser des e-mails uniques et aléatoires à transférer vers son compte principal.Depuis ce matin, Safari vous affiche peut-être des messages d'erreur indiquant qu'il est impossible de charger la page en raison d'un problème avec Relais privé. Il est également possible que votre navigation soit ralentie, ou encore que les pages et les mails ne se chargent pas intégralement (notamment les images).En sus de changer de navigateur le temps qu'Apple règle le problème,. Pour cela, il faudra vous rendre dans les Réglages d'iOS/iPadOS ou les Réglages Système de macOS, puis cliquer sur votre identifiant Apple en haut à gauche de la fenêtre, avant de sélectionner la section iCloud et enfin Relais privé.Il vous sera alors demandéNotons que la fonction Relais privé fait partie des fonctionnalités réservées aux abonnés iCLoud+ et n'est pas proposé via la formule gratuite du service.Pour rappel,, dont les fonctions Relais privé d'iCloud, Masquer mon adresse e-mail, le Domaine de messagerie personnalisé (chaque abonné iCloud+ peut ajouter jusqu'à cinq domaines personnalisés. Les membres d'un groupe de partage familial pourront également utiliser ces domaines.), ou encore davantage de caméras qui pourront être prises en charge en fonction de votre abonnement pour HomeKit Secure Video, ainsi que la possibilité de partager votre forfait iCloud avec cinq membres de votre famille.Depuis iOS/iPadOS/tvOS 15, macOS Monterey et iCloud+,(illimité avec les abonnements iCloud+ 2 To/6To/12To, une caméra avec l'abonnent à 50 Go, et 5 caméras avec la formule 200 Go). Le service de Cupertino permet aux utilisateurs de conserver les enregistrements de leurs caméras pendant 10 jours, sans surcoût (hors forfait de stockage iCloud), et avec une confidentialité des données garantie par Apple