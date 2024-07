Les meilleurs chargeurs pour partir en vacances !

Un chargeur pour les recharger tous

Ugreen Nexode Pro 100W

Ugreen Nexode Pro 160W

Les chargeurs sans fil 3-en-1

Le chargeur 3-en-1 Qi2 d'Anker est disponible en blanc ou en noir

Si vous partez avec plusieurs appareils,Le modèle qui vous conviendra le mieux devra disposer d'assez de ports pour recharger simultanément l'ensemble de vos périphériques (il est également possible de charger vos appareils les uns après les autres, mais cela peut parfois être contraignant) et, notamment pour les Mac.. Sur un MacBook Air Apple Silicon, il faut selon les critères d'Apple au moins(notons que le MacBook Air M3 accepte jusqu'à 100W selon nos tests). Sur les MacBook Pro 14 pouces (les MacBook Pro 13 pouces, désormais retirés du catalogue, ne sont pas compatibles avec la charge rapide), il faudra au minimum un chargeur délivrant 96W et il sera également possible d'opter pour un câble USB-C vers USB-C ou USB-C vers MagSafe 3.Auparavant, il fallait impérativement passer par le port MagSafe 3 des MacBook Pro 16 pouces pour activer la charge rapide à 140W. Désormais, etPour cette sélection, et en fonction du nombre de périphériques que vous emportez,. Le modèle 100W possède deux ports USB-C et un port USB-A avec la possibilité de délivrer 100W sur un seul port USB-C, 65W et 30W sur les deux ports USB-C (suffisant pour la charge rapide d'un MacBook Air et d'un iPhone), ou encore 65W sur un port USB-C et 15W sur les deux ports restant si tous les ports sont utilisés simultanément.. Un de ces ports USB-C est capable de délivrer 140W, respecte la norme Power Delivery 3.1 et. Si vous utilisez simultanément les 4 ports, 2 ports USB-C pourront délivrer 65W chacun, et le dernier port et l e port USB-A fourniront jusqu'à 15W chacun.Il sera également possible, encore une fois selon votre matériel, de préférer un chargeur sans fil 3-en-1,Dans cette configuration, je vous conseille sans hésiter le dernier modèle Qi2 3-en-1 d'Anker qui fera des merveilles posé sur votre table de nuit. Ce modèle 3-en-1 d'Anker se distingue en effet en proposant, parfait pour des AirPods ou tout autre appareil assez compact pour y prendre place, ainsicertifié compatible avec la charge rapide de ces dernières (à partir de la Series 7).(8,9 x 6 x 2,48cm pour 195 grammes) et de faciliter le transport . Enfin, ce modèle est complet et livré avec un câble USB-C vers USB-C d'1,5m (un des connecteurs USB-C est coudé car le port d'alimentation est situé sur le côté du chargeur) et une alimentation USB-C de 40W.