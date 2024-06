L'Union européenne renonce au scan de l'iPhone !

Un projet impossible à réaliser

D'après Politico, le vote sur la proposition -prévu aujourd'hui- a été tout simplement abandonné, faute de soutien pour être adoptée. De source interne, il a été retiré de l'ordre du jour des pays de l'Union européenne ../.. Au cours des dernières heures, il est apparu que la majorité qualifiée requise ne serait tout simplement pas atteinte ! Apparemment, de nombreux pays de l'UE, y compris l'Allemagne, l'Autriche, la Pologne, les Pays-Bas et la République tchèque, devaient s'abstenir ou s'opposer à la loi sur la cybersécurité et les questions de protection de la vie privée .

Rappel

Depuis plusieurs mois, l'Union européenne planche sur de. Ce projet de règlement dit CSAR () est encore à l'étude par les différents pays membres. Il vise à détecter les contenus abusifs et notamment lutter contre la pédopornographie et toutes les formes de violence envers les enfants. En cas de vote favorable, le texte pourrait devenir une réalité normative.Il semble que l'UE ait fait marche arrière sur ces propositions, dernier rebondissement en date d'un feuilleton où les politiciens ne semblent pas très bien comprendre en quoi consiste le chiffrement de bout en bout.Dès le départ, les autorités européennes de protection des données, les défenseurs de la vie privée, les éditeurs de messageries chiffrées et certains états membres dénoncentet craignent une brèche dans les technologies qui protègent la confidentialité des messageries chiffrées.Pour autant, il est nécessaire de trouver une solution, car la détection de ces contenus illicites s'appuie actuellement sur la coopération volontaire des plateformes, et ce,. En outre, vu l'état des technologies, le système actuel est considéré comme insuffisant par les associations de protection de l'enfance en faveur d'un mécanisme de détection automatique. Le débat promet donc d'être houleux au vu des enjeux.