Ne laissez pas votre chien jouer avec une batterie de smartphone !

Les services d’incendie de tout le pays constatent des incendies liés à ces batteries et nous voulons que le public soit informé de l’utilisation, du stockage en toute sécurité et de l’élimination appropriée de ces batteries potentiellement dangereuses

En effet, une petite vidéo tourne en ce moment sur Youtube et les chaines américaines. L'évènement date de mai dernier, mais les autorités de l’Oklahoma -et plus particulièrement les les pompiers de la ville de Tulsa- ont récemment alerté sur leLe nombre d'entre eux provoqués par les batteries lithium-ion serait apparemment en très forte hausse.Il s'agit a priori d'une batterie totalement comme on en a tous et qui permet de recharger son smartphone. Endommagée, celle-ci a explosé, puis pris feu, provoquant d'important dégâts matériels (ndlr : les deux chiens et le chat ont pu être évacué à temps).Sur X, les pompiers précisent :Pour limiter ce genre de situation, le-à son domicile ou pendant ses vacances-, à savoir n’utiliser que des batteries approuvées (s, qui peuvent aussi endommager votre iPhone), de les ranger dans un endroit hors de portée des animaux domestiques et bien sûr des plus jeunes enfants.Enfin et non des moindres, en fin de vie, ces produits ne sont pas à jeter avec les ordures ménagères, mais