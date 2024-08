Combien de millions d'iPhone 16 Apple a-t-elle prévu de vendre en 2024 ?

120 millions !

L’ipad Air passe à l’OLED en 2026

Selonont tous les deux passé la vitesse supérieure. Il serait également question que Cupertino fasse appel au Chinois BOE mais cela n'est pas encore confirmé et pourrait n'intervenir qu'en cours d'année., et ce, dès la sortie de septembre.Le rapport évoquedestinés aux iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max. Samsung Display devrait en faire 80 millions, contre environ 40 millions pour LG Display. Cela représente une augmentation de plus de 10 millions par rapport au lancement de l'iPhone 15.Rappelons que cette année,Désormais, la société entend y fabriquer l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max, et ce, pour une commercialisation. Ces derniers sortiront des usines indiennes de Foxconn, situées à Sriperumbudur dans le Tamil Nadu.Dans le même temps,. En effet, selon, le changement pourrait se produire, alors que cela n’était pas attendu avant 2028.Pour l’heure, seul l’iPad Pro est actuellement doté d'écrans OLED, l'iPad Air et l'iPad étant restés aux technologies LCD plus anciennes. Là encore, Apple s’appuierait sur