Halide veut retrouver la qualité de l'argentique sur iPhone

Un nouveau mode photo

Process Zero

offrant un contrôle incroyable pour changer d'exposition après coup. Tout comme le film, il a du grain. Il fonctionne mieux dans les prises de vue de jour ou mixtes, plutôt que dans les prises de vue nocturnes

amour du grain nous a donc envoyé sur la voie de la construction de notre propre processus

Si des parties de votre image ne sont pas correctement exposées, nous n'avons pas d'algorithmes pour corriger cela. Parfois, c'est une bonne chose !

Si un algorithme voit cette image, il peut penser qu'il doit faire ressortir les détails dans l'ombre et lisser le bruit. Cela peut frustrer un photographe expérimenté qui sait ce qu'il fait

Process Zero vous donne un seul plan de 12 mégapixels. Il sera moins saturé, plus doux, plus granuleux et tout à fait différent de ce que vous voyez sur la plupart des téléphones. Chaque plan comprend un véritable fichier Bayer RAW

Disponibilité

Ainsi, Halide 2.15 arrive avec ce que l’éditeur nomme le. Il s’agit d’un. Cela permettrait d’obtenir des photos avec plus de détails et au photographe de mieux contrôler l'éclairage et l'exposition.Mais Halide insiste sur un point : il ne s'agit, comme des négatifs numériques,Dans l’article de blog expliquant le processus qui a conduit à l’élaboration de Process Zero, les créateurs de Halide explique avoir voulu se débarrasser de la technologie qui lisse et empêche une créateur de faire ce que bon lui semble. Aussi, leurLe souhait est donc finalement de revenir au temps de l’argentique où il fallait prendre une unique photo :Ils prennent ainsi exemple de cette photo d’un bébé :Ainsi, Process Zero permet également de. Il faudra juste faire attention à ce que l’on souhaite, la désactivation des algorithmes entraine des compromis. TPareil pour le HDR, mais Halide indique que de nouvelles normes devraient arriver d’ici la fin de l’année, qui devraient aider à la compatibilité HDR.En résumé,. Un abonnement est possible pour 12,49€ à l’année ou 69,99€ pour un achat unique. Il nécessite iOS 16.0 ou version ultérieure.Notons que cette nouvelle fonction se veut également la plus universelle possible et est compatible avec tous les iPhone exécutant Halide et iOS 17, et pas seulement sur les derniers iPhone Pro.