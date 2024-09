Ugreen dévoile des chargeurs interactifs à l'IFA 2024

Un design qui mêle pratique et esthétique

Des câbles et hubs qui changent un peu

Le Uno 100W à 60 $ est probablement le produit le plus interessant de la gamme. Il permet de rechargergrâce à ses trois ports USB-C et un port USB-A. C’est idéal pour les gros appareils comme un MacBook Pro 16”. Et comme vous l’avez compris, ce chargeur ne se contente pas de faire son travail : il l’illustre avec des expressions allant du sérieux à la satisfaction, suivant la vitesse de charge.La banque d’alimentation Qi2 magnétique 15W à 70 $ se démarque, elle, par sa capacité de 10 000 mAh et son support pliable. En plus de ses performances en charge rapide sans fil, elle est conçue pour maintenir votre iPhone en position semi-verticale. Le tout avec des: pratique et potentiellement mignon.Le chargeur sans fil 2-en-1 à 70 $ est quant à lui conçu pour recharger un iPhone et des AirPods simultanément,. Ce modèle peut être ajusté pour incliner le téléphone, mais côté indicateur de charge, l’affichage des emojis reste assez basique. On passe rapidement de “Je suis branché” à “Tes appareils sont chargés (ou pas ?)” sans grande précision. L’idée reste sympathique.Pour ceux qui cherchent des accessoires plus techniques, Ugreen propose également un câble USB-C 100W vendu entre 9 $ et 15 $ selon la longueur, avec un emoji qui s’affiche lorsque le câble est branché. Ce n’est peut-être pas indispensable, mais cela ajoute. Le hub USB-C 6-en-1 à 20 $ est lui aussi doté de ports USB-C et USB-A, tout en profitant du même design “robotique” qui caractérise cette gamme.Tablant sur le succès de son petit Nexode RG sorti il y a quelques semaines, avec cette nouvelle gamme, Ugreen continue à à allier fonctionnalités performantes et design original.sur Amazon et le site officiel de la marque, ces produits sont interessants si vous voulez sortir un peu de l’austérité d’accessoires généralement ennuyeux.