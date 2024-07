iOS 18 : Apple annule ses énormes Emojis

Des Emojis énormes dans la bêta précédente

L'interface sur la bêta précédente à gauche, la dernière mouture à droite

Rétropédalage et retour à la normale

Pour rappel, dans la première version de la troisième bêta d'iOS 18,. La taille des Emojis avait également été. Certains appréciaient de mieux voir les détails, d'autres moins, mais cela devait surtout permettre à Apple d'adapter son interface pour les Genmoji générés par Apple Intelligence et la fonction Image Playground.Comme vous pouvez le constater sur le cliché ci-dessus, l. Au sein de la nouvelle révision de la troisième bêta d'iOS 18 et de la bêta publique, Apple a donc fait marche arrière. Les Emojis retrouvent leur taille habituelle, et donc le nombre d'éléments affichés simultanément, et la barre en bas de l'interface réduit la voilure en offrant moins de choix, notamment pour les Memojis et les autocollants.Reste à savoir. En effet, Apple louvoie parfois, hésitant entre plusieurs choix d'interfaces au fil des bêtas et en fonction des retours d'utilisateurs, comme nous avions pu le constater pour les évolutions de Safari (ce qui pourrait également être le cas pour la prochaine version de Photos qui ne fait pas que des heureux ).