iPhone 16, AirPods, iPad mini : qu’attendre de la keynote ?⎜ORLM-521

C’est officiel, la pomme organise le 9 septembre prochain à 19h un Apple Event que nous couvrirons en direct dès 18h30 ! Qu’attendre des nouveaux iPhone 16 & 16 Pro ? Tim Cook peut-il prendre le risque de vendre en Europe son nouveau téléphone dépourvu d’Apple Intelligence ? Et ce, à l’heure où l’IA est justement l’argument de vente numéro un de Google qui a déjà présenté ses Pixel 9 ! Découverte de cette nouvelle gamme qui s’annonce comme une référence sous Android !

Autres annonces attendues, de nouveaux AirPods, iPad et iPad Mini sans oublier un renouvellement de l’Apple Watch avec des avancées significatives pour célébrer le dixième anniversaire de la montre connectée.



Enfin, quelle surprise en guise de « One more thing » ? Débats !