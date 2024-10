Kamoulox : une coque iPhone avec un briquet intégré et la photo de Snoop Dogg

Help

Un étui d’iPhone insolite signé BIC

Hold the Phone case

Une collaboration qui dure

Pratique, non ?

pensée pour une utilisation quotidienne, répondant à un besoin croissant de simplification des accessoires du quotidien, tout en apportant une touche personnelle inspirée des deux célébrités, Snoop Dogg et Martha Stewart, avec leurs styles distincts

Où se le procurer ?

Hold the Phone

BIC, célèbre pour ses stylos et briquets, a donc lancé un étui d’iPhone des plus surprenants : le. Ce produit inattendu intègre un compartiment pour les briquets BIC EZ Reach, créés en collaboration avec deux icônes du divertissement :. L’étui est disponible en deux couleurs, bleu et violet, correspondant aux designs propres à chacun des deux artistes. Conçu pour les modèles iPhone 15, cet accessoire se distingue par sa fonctionnalité, permettant de garder un briquet à portée de main tout en restant élégant… enfin, selon le communiqué de presse, hein.L’alliance entre Snoop Dogg , Martha Stewart et BIC n’est pas nouvelle. Les deux célébrités avaient déjà participé à des campagnes de promotion des briquets EZ Reach, vantés pour leur praticité, notamment grâce à leur longue tige permettant d’atteindre des endroits difficiles. Cette nouvelle édition limitée reprend les codes de ces collaborations, tout en s’inscrivant dans une tendance plus large d’accessoires combinant mode et fonctionnalité.La coque, en plus de son aspect esthétique (discutable, certes), est avant tout pratique.. Toujours selon le communiqué de presse, cette coque est. Ok, nous, on vous conseille plutôt d’arrêter de fumer et de choisir une coque un peu moins tordue.Cette coqueest disponible en quantités limitées, exclusivement sur le site américain de BIC . Conçu pour les utilisateurs d’ iPhone 15 (si vous avez un Pro ou un Plus, passez votre chemin),