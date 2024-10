Coques et accessoires pour iPhone 16 : innovation et protection au rendez-vous

Une large gamme de produits

Des accessoires utiles et adaptés à votre iPhone

Rien de plus frustrant que de faire tomber son smartphone fraîchement acheté (c’est encore plus le cas lorsque son prix monte jusqu’à plus de 1 900 euros) et pourtant, cela nous est presque déjà tous arrivé ! D’où l’importance de le protéger au mieux dès le départ. Mais attention, le protéger de manière optimale !Si vous avez craqué pour le dernier iPhone sorti en septembre dernier, cela tombe bien, car la marque RhinoShield propose une gamme complète de produits pour les iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro max.RhinoShield ne cesse de se réinventer au fil des ans pour offrir la meilleure protection à vos iPhones ! En plus clair, la marque propose des coques iPhone 16 robustes (ce qui est nécessaire pour protéger le dos en verre du dernier bijou d’Apple) et conçues pour durer, mais pas que.RhinoShield met aussi en vente des accessoires divers et variés, tels que la fameuse gourde avec support MagSafe, des protecteurs d’objectifs photo, des protections d’écran, des lanières ou encore des supports de téléphone.Si RhinoShield est le leader français sur le marché des accessoires, ce n’est pas pour rien.Connue pour sa technologie ShockSpread qui permet de protéger votre téléphone de nombreux désagréments (rayures, chutes, etc.), elle est aujourd’hui encore plus novatrice grâce à son mono-matériau, qui permet de produire des coques recyclées et recyclables (et qui restent tout aussi efficaces : leur durabilité est multipliée par 6 !). Les accessoires RhinoShield sont également équipés d’une force magnétique pouvant être jusqu’à deux fois supérieure à la technologie MagSafe. Ainsi, du fait de leur parfaite intégration, vous pouvez les utiliser facilement avec votre iPhone 16 !En plus d’offrir la solidité coutumière de RhinoShield, la coque SolidSuit protège davantage votre iPhone de la saleté, tout en préservant l’environnement grâce à son matériau durable. Elle est également facile à nettoyer et son contour texturé permet une prise en main facile.On connaît tous les coques transparentes qui jaunissent avec le temps, mais qu’on apprécie pourtant pour leur capacité à ne pas dénaturer le design du smartphone. Et bien grâce à la coque Clear, fini le jaunissement, et ce, pendant toute sa durée de vie !Si vous souhaitez apporter une touche de couleur à votre iPhone 16, le modèle translucide Jelly Tint est idéal. Du rose cerise au bleu saphir en passant par le vert fumé, à vous de choisir la coque qui saura compléter votre look de tous les jours !La coque CrashGuard est sans aucun doute la plus idéale si vous souhaitez conserver la véritable couleur de votre iPhone. Elle est par ailleurs parfaitement conçue pour absorber les chocs !Vous aimez changer le style de votre iPhone au quotidien, sans pour autant devoir acheter une dizaine de coques ? Le modèle Mod NX est fait pour vous ! Ses trois parties interchangeables vous laissent, en effet, le choix de personnaliser votre smartphone selon vos envies.La coque RhinoBuff (vendue avec une protection d’écran) ravira les fans de jeux mobiles. Expérience de jeu fluide, réactivité tactile instantanée, prise en main ergonomique : tout y est pour parfaire vos sessions de jeu !Entièrement recyclé à partir d’autres coques, le modèle Circular Next sera bientôt compatible avec la gamme des iPhones 16.Pour renforcer la protection de votre iPhone 16 ou tout simplement élargir ses possibilités d’utilisation, vous pouvez également choisir d’autres accessoires RhinoShield.RhinoShield a également amélioré ses protections d’écran avec le 3D Impact Screen Protector PRO, qui est cinq fois plus protecteur que ceux de la génération précédente. On peut aussi citer AquaStand, la gourde MagSafe qui vous permet de rester hydraté tout en utilisant votre téléphone, que ce soit lors d’une séance de sport ou lorsque vous n’avez pas les mains libres. En effet, son anneau pivotant la transforme en support pour votre iPhone 16 ! Idéale, non ?