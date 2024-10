Plateforme de vérification, nouvelle interface de signalement ! Telegram change de conduite

Une nouvelle vérification

Nous savons -de par notre propre expérience- à quel point il peut être coûteux pour les entreprises de vérifier les numéros de téléphone de leurs clients. À partir d'aujourd'hui, toute entreprise, application ou site Web peut envoyer des codes de vérification via Telegram et les payer sur Fragment. Les codes Telegram sont plus rapides, moins chers, plus sûrs et plus pratiques que les SMS ou d'autres alternatives.

One more thing

Il s'agira de célébrer les fêtes et féliciter des contacts avec des œuvres d'art animées et des messages personnalisés

les modérateurs suppriment des millions de contenus violant nos conditions d'utilisation.

Dans un article de blog : gagner de l'argent, ou plutôt faire des économies. Dans cet esprit, Telegram propose désormais sa propre solution de vérification de numéro.En pratique, il n'y aura. Les utilisateurs recevront tous les codes de vérification dans un chat spécial qui va s'ouvrir dans l'application. D'un simple clic, ils pourront copier le code et ouvrir la page pour terminer la vérification. La plate-forme de messagerie facturera 0,01 dollars pour chaque utilisateur vérifié, soit apparemment 50 fois moins pour un SMS.En effet, les utilisateurs de Telegram peuvent désormais s'envoyer des cadeaux en échange d'étoiles Telegram.. On a toujours la possibilité d'accepter ou refuser un cadeau. Dans le premier cas, il s'affichera dans son profil et dans le second on récupère une partie de ses étoiles pour les dépenser ailleurs, y compris pour d'autres cadeaux.Cette nouvelle fonctionnalité est-elle une suite des nombreuses demandes venant des autorités ? Toujours est-il que depuis l'interpellation et la mise en examen de Pavel Durov -le bien connu patron de Telegram-, la messagerie aurait déjà donné suite à 210 demandes qui avaient été émises par les autorités françaises au troisième trimestre... 2023.Toujours sur le site de Telegram, on y apprend queDepuis 2015, toutes les applications Telegram permettent aux utilisateurs de signaler des messages aux modérateurs.