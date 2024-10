iPhone SE 4 : fuite des spécifications complètes !

Un écran et un design en nette évolution

Screenshot : wccftech.com

Puissance de traitement et support de l’intelligence artificielle

Apple Intelligence

Capteur photo et autonomie revus à la hausse

Un positionnement prix dans le milieu de gamme

D’après les informations rapportées, l’ iPhone SE 4 adopterait un design similaire à l’iPhone 14, abandonnant ainsi l’ancien modèle hérité de l’iPhone 8., une nette amélioration par rapport à l’écran LCD des versions précédentes. Ce modèle inclurait également le verre Ceramic Shield, renforçant sa durabilité, tandis que Face ID remplacerait le bouton Home pour une expérience utilisateur plus conforme aux standards actuels.La fuite révèle que l’ iPhone SE 4 serait équipé de la puce A18, déjà utilisée dans les iPhone 16 et 16 Plus, et de 8 Go de RAM LPDDR5X.et assurerait la compatibilité avec les nouvelles fonctions– du moins, en dehors de l’Union européenne. Pour les autres pays, ces fonctionnalités, déjà introduites sur les modèles haut de gamme, devraient donc être disponibles pour un plus grand nombre d’utilisateurs.La caméra principale de l’iPhone SE 4 pourrait être un capteur unique de 48 mégapixels, avec un bloc photo Sony Exmor IMX904, complété par une caméra frontale de 12 mégapixels. Pour l’autonomie, une batterie de 3279 mAh est pressentie,, dont la capacité s’élevait à 2018 mAh. La puce A18, connue pour son efficacité énergétique, devrait permettre une gestion optimisée de la batterie, avec une recharge filaire rapide jusqu’à 20 W, ainsi que des options de recharge sans fil Qi2 et MagSafe Bien que ces informations ne soient pas encore confirmées, le prix de l’iPhone SE 4 pourrait se situer entre 499 et 549 dollars., en offrant des caractéristiques proches des modèles phares de la marque. Si les spécifications divulguées se révèlent exactes, l’iPhone SE 4 représenterait donc une option compétitive sur le marché des smartphones abordables en 2025.Avez-vous déjà eu un iPhone SE ?