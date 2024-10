L’iPhone 16 se vendrait autant que l’iPhone 15 l’an dernier

iPhone 16

Les délais de livraison des modèles Pro en baisse

Visuel : JP Morgan / appleinsider.com

Amélioration en Europe et en Chine

iPhone 15

Une demande qui demeure stable

Le rôle de l’intelligence artificielle dans les futures ventes

D’après ces données de JP Morgan, les délais de livraison pour les modèles de l’iPhone 16, notamment les versions Pro, sont légèrement plus courts qu’à la même période en 2023. Le modèle iPhone 16 Pro Max, qui avait initialement des délais de livraison plus longs, enregistre désormais un temps moyen d’attente de 17 jours,. Cette baisse est par exemple observée sur le marché américain, où la dernière semaine de suivi indique un délai moyen de 15 jours pour l’iPhone 16 Pro Max, soit six jours de moins que les 21 jours nécessaires en 2023.Les données montrent que la réduction des délais de livraison concerne également l’Europe et la Chine. Dans ces régions, les modèles iPhone 16 et iPhone 16 Plus affichent des délais de livraison constants,. Cela pourrait témoigner d’une capacité de production et de distribution optimisée pour répondre à la demande de ces marchés spécifiques, mais aussi d’ajustements stratégiques dans la gestion de l’offre pour les modèles les plus prisés.Alors que d’autres sources avaient récemment suggéré une demande en baisse pour l’iPhone 16 , les analystes de JP Morgan estiment que la demande reste solide, bien que légèrement inférieure à celle de l’iPhone 15., d’autant que tant qu’il existe encore des délais sur certains modèles, les ventes n’atteignent pas encore un rythme de croisière à flux constant, attendu d’ici quelques semaines, lorsque tous les modèles seront disponibles en stock.JP Morgan suggère également que l’intégration régulière de nouvelles fonctionnalités liées à Apple Intelligence pourrait permettre aux ventes de croître progressivement,, en particulier dans les régions du monde où ces fonctionnalités seront déployées sans restrictions réglementaires, comme chez nous en Europe.