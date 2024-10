Un iPhone SE 4 en deux tailles ?

qu'attendre de l'iPhone SE 4 ?

l'iPhone SE 4, un futur game changer pour Apple ?

Le site japonaisvient de. Sans surprise par rapport aux dernières rumeurs, les photos montrent unsimilaire à celui de l'iPhone 14.Bonne nouvelle :Les dimensions de l'unité factice sont a priori de 146,7 mm x 71,5 mm x 7,8 mm (totalement identiques à l'iPhone 14 existant). Selon le blog, les étuis souples en TPU pour iPhone 14 qu'ils ont essayés s'adaptent sans souci, même si la découpe pour le bloc photo est bien plus importante -l'iPhone 14 ayant une double caméra.On remarque aussi, comme la caméra unique à l'arrière, l’absence de Bouton Action (qui n'a pas été d'une grande utilité jusqu'à présent), une encoche plus petite intégrant Face ID (Touch ID tirant sa révérence en 2025).Maisavance une nouvelle supposition : l'arrivée d'une option de taille -la même que celle l'iPhone 14 Plus., ce modèle n'ayant jamais trop décollé et Apple ayant déjà choisi d'augmenter les dimensions du prochain iPhone SE.Déjà hier, Mark Gurman évoquait une future impulsion de. Dans ce contexte ultra concurrentiel où Apple est bien en retard, la feuille de route est chargée : les premiers Mac M4 pressentis pour la semaine prochaine, le report (possible) de l'iPad 11 à l'année prochaine et bien sûr l'iPhone SE 4 supposé être l'iPhone le moins cher d'Apple !