Dearmob Black Friday à -70%, un super logiciel de sauvegarde iPhone (qui peut remplacer iTunes)

Il s'agit d'une réduction de $10à $20 sur le prix officiel. Les mise à jour à vie sont intégrée à la version complète. Si vous n'êtes pas satisfaits du produit, il peut être remboursé sous 30 jours ! Ne ratez pas cette offre !

Un bon remplaçant d'iTunes

découper

grade militaire

Grosse promo sur DearMob iPhone Manager !

• DearMob iPhone Manager - un outil de sauvegarde des iPhones et iPads (version à vie)

• VideoProc Converter AI - Un logiciel de conversion et d'amélioration vidéo/vidéo/audio piloté par l'IA (version à vie)

• VideoProc Vlogger - logiciel de montage vidéo polyvalent (version à vie)

l'obtenir pour seulement $45.95, soit 70% de réduction. Que vous préfériez la version complète de DearMob iPhone Manager ce pack 3-en-1, vous serez ravis de pouvoir mieux gérer vos appareils iOS ! Ce bundle 3-En-1 est normalement facturé $160, mais vous pouvez. Que vous préfériez la version complète de DearMob iPhone Manager ce pack 3-en-1, vous serez ravis de pouvoir mieux gérer vos appareils iOS !

C'est le cas de DearMob Il se destine aux utilisateurs souhaitant pouvoir transférer, exporter/importer leurs données facilement, tout en étant complémentaire d'iTunes.En effet, il offred'Apple, comme la possibilité de créer différentes itération de sauvegardes/bibliothèques, ou encore la possibilité devos backups en fonction des données à récupérer. L'éditeur se targue également de proposer un système de chiffrement dece qui permet de sécuriser au mieux ses sauvegardes.Avec une, SMS, calendriers, bookmarks et bien-sûr aux photos et aux musiques. Libre à vous de choisir ce que vous voulez transférer ou sauvegarder, une sorte d'iTunes à la carte finalement.Parmi les fonctionnalités inédites, on notera la possibilité de(pour gagner de l'espace), la conversion des livres numériques dans des formats plus légers, ou encore la sauvegarde des SMS dans un format lisible sur ordinateur.Vous pouvez également; créer une sonnerie ; crypter les informations personnelles avec un mot de passe ; fusionner les contacts en double ; installer des applications sans Jailbreak et bien plus encore. Le programme détecte et convertit automatiquement les formats non pris en charge par iOS,; avec rotation automatique de la vidéo pour une lecture plein écran et compression sans perte de vidéos volumineuses.. Vous pouvez télécharger une version gratuite (sans MAJ) ou profiter d'une forte réduction sur la licence comprenant les mises à jour (€29,95 contre $78.90).Par ailleurs, l'éditeur offre un pack de 3 logiciels achetés pour un offert, avec :