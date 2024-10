Un pays vient d'interdire la vente d'iPhone 16

un iPhone 16 en sursis

Le renouvellement de la certification TKDN est toujours en attente, en attendant la réalisation d'un nouvel investissement d'Apple

Temu suspendu ?

concurrence malsaine .../... Nous ne sommes pas là pour protéger le commerce électronique, mais nous protégeons les petites et moyennes entreprises. Il y a des millions de personnes que nous devons protéger

Le ministre de l'Industrie Agus Gumiwang Kartasamita vient de déclarer que. Cette certification TKDN, concerne l'utilisation de composants nationaux dans les biens et services.Apparemment, la certification a expiré et le renouvellement est en cours. Mais pour cela, la procédure implique la, comme la fabrication en local, ou encore le développement d'applications dans le pays. Cupertino avait déjà du faire face à ce style de conditions lorsqu’elle avait voulu s’implanter en Inde.Pour le moment, Apple a investi 1,48 billion de roupies (), au lieu des 1,71 billion de roupies () qui étaient prévus. En outre, elle n’a créé que troisdans le pays (des écoles de développement et de code). En avril dernier, lors de son voyage en Asie, Tim Cook a déclaré qu'une quatrième entité ouvrirait prochainement ses portes à Bali.L'interdiction de vente pourrait forcer les résidents à acheter le modèle à l'étranger, et donc entrainer des frais d'importation d'environ 155 dollars pour un iPhone 16.Du côté de Temu , la problématique est un peu particulière. En effet, l'Indonésie a demandé à Google et à Apple de bloquer l'app de commerce électronique chinoise spécialisée dans la mode.Selon le ministre des Communications Budi Arie Setiadie, le but affiché ici est de. Ce dernier insiste sur un point : le modèle économique de Temu constitue uneEn effet, le système permet deafin de réduire considérablement les prix, ce qui désavantage fortement les entreprises locales. Le ministre indonésien a également émit les mêmes critiques envers un autre géant du commerce en ligne : Shein.