L'iPhone SE4 en approche !

Une production presque lancée...

Apple intelligence (IA), une puce A18 et 8 Go de RAM

vous pouvez parier qu'il aura Apple Intelligence

un modem 5G maison !

Centauri

Un look d'iPhone 14

Un écran OLED de 6,06 pouces

Source Instagram @ planshet_73

Face ID et une meilleure batterie

A2863

Un prix en légère hausse !

Selon, le fournisseur sud-coréen LG Innotek s’apprête à lancer. Actuellement, la firme mène les derniers tests pour s'assurer de la qualité et de la performance des composants. Généralement, la production des éléments est lancée environ trois mois avant la sortie, ce qui nous amènerait à une commercialisation en mars ou avril 2025.De son côté,au cours du premier trimestre de 2025, ce qui laisse présager une demande modérée pour ce. Ce lancement pourrait permettre à Apple d’atteindre une clientèle plus large, notamment en offrant des fonctions récentes à un prix plus abordable.En outre,, écrit Mark Gurman dans une de ses newsletters.Or, pour pouvoir faire tourner l’IA en local,. En effet, les fonctionnalités nécessitent un minimum de 8 Go de RAM, raisons pour laquelle les iPhone 15 et iPhone 15 Plus n’ayant que 6 Go en sont privés.Depuis plusieurs années,. D'après les dernières rumeurs, l'iPhone SE 4 pourrait bien être le premier à en bénéficier, ce qui permettrait à la firme tout simplement de leD'après Mark Gurman, cette puce 5G -dénommée- serait davantage qu'un simple modem, et pourrait également gérer le Wi-Fi, le Bluetooth et le GPS. Pour le moment, elle n'apporterait pas d'améliorations immédiates / majeures par rapport à la technologie des modems Qualcomm.D'après le leakersur Weibo, le dos du SE4 serait identique à celui de l'iPhone 16 (avec un châssis en aluminium). Autrement dit placés côte à côte sur la face avant, les deux smartphones auraient des dos identiques -seule la couleur pourrait jouer.En définitive, ce n'est pas une grande surprise :. Or Apple n'a pas beaucoup fait évoluer les châssis de ses appareils depuis l'iPhone 14 et l'iPhone 16 ne devrait pas présenter de différences flagrantes.L'iPhone SE 4 devrait. Bye bye les arrondis, bonjour le châssis droit et les bords plats., d’environ 7 grammes, soit un poids total 165 grammes. Cette baisse sur la balance serait dû à la conception avec une caméra unique.Il ne devrait pas profiter d'un Bouton Action, comme le montrait les supposés fichiers CAD, ce qui semble assez logique vu que ce dernier vient tout juste d’arriver sur les iPhone.En effet, tous les sous-traitants sont unanimes : Apple aurait cessé toute commande de panneaux LCD. Or ce modèle était le dernier iPhone à avoir un écran LCD, ce qui confirmerait le passage à l'OLED pour la prochaine génération.D'après, Cupertino est sur le point de cesser de travailler avec deux fournisseurs japonais -Japan Display et Sharp- qui étaient en charge des écrans LCD de l'iPhone SE 3. De leurs côtés, d'autres sources affirment queAux dernières rumeurs,Apple dirait ainsi adieu à son dernier petit iPhone et à ce form factor si pratique.. En effet, d'après leNguyen Phi Hung, le smartphone serait de plus en plus grand au fil des années, pour atteindre les dimensions suivantes 148,5 mm x 71,2 mm x 7,8 mm.Pour rappel, l' iPhone 14 présente les mesures suivantes : Longueur : 146,7 mm - Largeur : 71,5 mm - Epaisseur : 7,80 mm - Poids : 172 g. Quant à lui, l'iPhone SE 3 se veut plus petit et plus svelte : Longueur : 138,4 mm - Largeur : 67,3 mm - Épaisseur : 7,3 mm et Poids : 144 g.Cet été, les rumeurs allaient bon train sur, dans une mise à niveau majeure qui troque le bouton d'accueil Touch ID et le port Lightning. Il devrait avoir unMais l'iPhone SE 4 ferait beaucoup plus que d’emprunter le look de la génération de 2022,. C’est en effet ce que suggèrent différents documents et prototypes (qui se seraient égarés). Ces derniers mentionnent. Il s’agirait alors d’une belle amélioration au niveau de la capacité -et forcément de l’autonomie- du petit smartphone.Si les rumeurs vont bon train concernant le design, les spécificités ou la date de sortie de l'iPhone SE 4, un dernier point fait grandement parler de lui.(aux États-Unis, quid dans le reste du monde ?) en raison de Face ID.Actuellement, l' iPhone SE 3 -sorti en 2022- démarre à(attention, les pris US sont toujours Hors Taxe). En France avec les différentes taxes et taux de conversion, il faut compter. Aussi la barre des 500 dollars HT / 600 euros TTC ne serait pas franchie, mais ce serait déjà conséquent pour l'iPhone neuf le moins cher du catalogue.A titre de comparaison, Apple affiche officiellement l' iPhone 13 (128 Go) à 749 euros, l' iPhone 14 à 869 euros (128 Go) et l' iPhone 15 (128 Go) à 969 euros.