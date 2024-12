Un Noël à -50% chez ShopSystem : les coques iPhone les plus fines au monde !

-50% sur une sélection de produits ShopSystem pour iPhone.

Les prix seront directement réduits sur le site, pas besoin de code promo.

Phantom et ORIGINAL : discrétion assurée !

DANA et ONE, deux best-sellers

Le modèle antichoc "Dana"

SoftTouch

Des protections d'écran en verre

La coque la plus populaire est totalement transparente, et a été baptisée PHANTOM , car elle ne se voit presque pas :(on vous le garantit !) avec le temps, et son traitement anti-rayures est particulièrement efficace. On apprécie particulièrement ses renforts au niveau du bloc photo et son détourage précis de l'iPhone... L'ensemble est rigide mais avec un brin de souplesse.dont je vous parlais plus haut : elle va protéger l’iPhone des rayures et de l’usure, avec seulement 0,33mm d’épaisseur, en faisant l’une des coques les plus fines du monde !et vous avez plusieurs coloris disponibles. Elle est évidemment compatible MagSafe. Elle pour le moment proposée en. Les 3 coloris auront également les versionsConçu avec des, ses coins ont même été renforcés avec des micro-coussins d'air pour parer à toute chute, même les plus violentes., afin de laisser apparaitre la couleur originale de l'iPhone 15 et 15 Pro. On apprécie particulièrement les boutonspour une pression facile et confortableAutre best-seller,. Elle protège totalement l'iPhone, y compris la caméra, les boutons et l'écran. Ses coins sont renforcés pour absolber au maximum les chocs.Par ailleurs,. Elle n'a pas de tendance à jaunir ni à se rayer. Sa texture est d'ailleurs très douce et traitée contre la poussière. Enfin, elle offre une perforation pour une éventuelle dragonne, bien pratique !, idéales pour protéger votre écran.Là encore,, et en faisant plutôt attention (seul le verre 3D est disponible pour l'iPhone 16 pour le moment). Un nouveau kit permet d'ailleurs