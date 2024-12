Mon coup de cœur 2024 va vous surprendre

Mais qui l'eu cru

Vous l’avez compris, mon coup de cœur 2024 c’est moyennement appréciée par Didier qui en a réalisé un petit test, je l’avais pour ma part détestée le jour où je l’ai prise en main à sa sortie. Et vous savez pourquoi je l’avais détestée ? Parce que je ne l’avais pas glissé dans mon téléphone. Elle semblait particulièrement cheap, avec ce plastique brillant qui donne une sensation de fragilité à l’ensemble, et ce brillant éclatant qui me semblait particulièrement sujet aux traces de doigts… Non vraiment bof, même si j’aimais bien les couleurs, je n’allais pas craquer.Puis elle m’a été offerte pour mon anniversaire il y a quelques semaines. Sur le moment je me suis dit « Ah, bon, un cadeau raté », puis je l’ai mise sur mon iPhone 16 Pro Max, juste pour voir ce que ça donnait en situation, et là. Pour une raison qui m’échappe, cette texture très brillante donne une sensation d’absence de coque assez nouvelle. Peut-être justement parce que c’est une texture inhabituelle, qui envoie à mon cerveau le signal « c’est pas une coque », et ça me donne vraiment l’impression d’avoir un téléphone plus léger et plus fin qu’avec ma précédente coque Otterbox.Pour les traces de doigts, honnêtement, ça n’est pas un problème, étrangement, elle ne marque pas tant ça. Et j’adore la sensation générale en main. Elle garde bien sûr tous les défauts évoqués par Didier, à savoirde votre iPhone, mais tant pis, je ne suis pas maniaque avec mon iPhone que je malmène beaucoup. Les boutons en plastique sont un peu décevants aussi, j’aurais apprécié des boutons en métal, mais de toute manière je ne l’utilise pas, en particulier le bouton photo, qui est une vaste blague.Donc oui, j’adore cette coque, j’adore cette couleur beige, je trouve le symbole MagSafe élégant, et petit bonus, sa texture justement très brillante me laisse penser que, et pour la première fois de ma vie, j’ai une coque que je peux customiser avec un de mes stickers (j’ai une petite collection de stickers). Donc oui, malgré ces défauts, je la valide ! Elle est dispo ici sur Amazon , pour une raison assez simple, son design un peu plus fin et plus grand, fait que c’est enfin une montre que je considère comme élégante et pas trop proéminente. Pourtant le changement de proportions est subtil, mais vraiment, quand on a porté toutes les Apple Watch depuis la Séries 1 , on se rend compte à quel point cette nouvelle édition est vraiment l’aboutissement de toute l’optimisation d’Apple sur ses produits. Bref, elle est enfin « fine », et je l’adore.Et sinon en vrac, je dois admettre avoir aussi eu, j’en ai même acheté deux paires, une solaire et une transparente pour l’intérieur, je les porte constamment, je fais souvent des photos, j’utilise même l’assistant vocal de Meta tous les jours pour lui demander des conneries, c’est génial. J’ai hâte de voir les prochaines évolutions.Pour terminer,, lecteurs et collègues de Mac4Ever. J’écris ici depuis quelques semaines, et j’adore ça. Ceux qui me connaissent savent que ça a été mon activité pendant très longtemps au début des internets, puis ensuite pour de nombreux sites de presse généraliste ou chez Tom’s Guide. M’y remettre me fait un plaisir fou. J’adore vous parler de ces sujets qui me passionnent, même si parfois vous râlez pour mes hors sujets.J’adore lire vos commentaires et vous répondre, même quand vous me cassez les pieds ou quand vous dites des bêtises, et j’adore les équipes de Mac4ever, que ça soit les redoutables équipes parisiennes, l’équipe nîmoise avecqui supporte mes bêtises, ou l’équipe volante, avec le merveilleux June et l’incroyable Laurence, qui est d’une patience infinie avec moi, et rien que pour ça, elle mérite un Oscar.Voilà, en espérant pouvoir mes hors sujets météorologiques , et ma vénération-haine (rayez la mention inutile) quotidienne pour Elon Musk.