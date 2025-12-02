Clap de fin : l’iPhone SE 1 est désormais obsolète
Par Laurence - Mis à jour le
C’est encore une nouvelle page qui se tourne pour les amateurs de petits formats. Apple vient d’ajouter l’iPhone SE de première génération à sa liste officielle des produits obsolètes, ce qui signifie que l’appareil n’est désormais plus éligible à aucune réparation, que ce soit en Apple Store ou chez les centres de services agréés dans le monde entier.
Selon la politique d’Apple, un produit devient
Lancé en mars 2016, ce modèle reste l’un des plus appréciés par les fans de compacts. Son design reprenait presque à l’identique celui de l’iPhone 5s — un format devenu mythique — mais sous son châssis se cachait un matériel nettement plus moderne.
L’iPhone SE originel se distinguait par un écran 4 pouces, un bouton Touch ID, un châssis aluminium aux bords chanfreinés, un poids plume et une excellente prise en main. A l’intérieur, Apple avait intégré la même puce A9 que dans les iPhone 6s et 6s Plus, transformant ce modèle en véritable petit bolide. Pour beaucoup, c’est même l’un des meilleurs rapports compacité/performances jamais proposés par Cupertino.
Cupertino a relancé la gamme SE deux fois. En 2020, elle sort l'Phone SE 2ᵉ génération (design d’iPhone 8) et en 2022, avec l'iPhone SE 3ᵉ génération (5G et A15). Mais en février 2025, Apple a finalement arrêté la gamme SE, pour sortir l’iPhone 16e qui a pris le rôle d’entrée de gamme tout en proposant un design plus moderne et un écran plus grand. Avec cette décision, l’iPhone SE de 2016 devient aujourd’hui un appareil de collection, toujours apprécié pour son format miniature et son esprit d’une époque révolue.
Alors que les iPhone modernes poussent vers des diagonales de plus en plus grandes, la disparition de l’iPhone SE originel du catalogue des produits réparables referme définitivement le chapitre des smartphones compacts 4 pouces. Un modèle emblématique, à la croisée du passé et du futur, qui aura marqué toute une génération d’utilisateurs.
Sept ans après son retrait, le premier SE tire sa révérence
Selon la politique d’Apple, un produit devient
obsoletesept ans après l’arrêt de sa commercialisation. L’iPhone SE de 2016, ayant été retiré du catalogue en septembre 2018, vient de franchir cette limite.
Lancé en mars 2016, ce modèle reste l’un des plus appréciés par les fans de compacts. Son design reprenait presque à l’identique celui de l’iPhone 5s — un format devenu mythique — mais sous son châssis se cachait un matériel nettement plus moderne.
Jusqu’à présent, l’iPhone SE1 figurait parmi les produits dits vintage, soit les appareils qui ne sont plus commercialisés depuis au moins cinq ans mais dont les réparations restent possibles, sous réserve de disponibilité des pièces.
Désormais, le smartphone a franchi le cap des sept années après sa commercialisation, ce qui lui vaut d’être classée comme obsolète -tel un avancement à l'ancienneté (enfin un déclassement plutôt). Concrètement, Apple et ses centres de services agréés ne proposeront plus aucune réparation ni pièce détachée pour ce modèle.
Désormais, le smartphone a franchi le cap des sept années après sa commercialisation, ce qui lui vaut d’être classée comme obsolète -tel un avancement à l'ancienneté (enfin un déclassement plutôt). Concrètement, Apple et ses centres de services agréés ne proposeront plus aucune réparation ni pièce détachée pour ce modèle.
Un design d’iPhone 5s, un cœur d’iPhone 6s
L’iPhone SE originel se distinguait par un écran 4 pouces, un bouton Touch ID, un châssis aluminium aux bords chanfreinés, un poids plume et une excellente prise en main. A l’intérieur, Apple avait intégré la même puce A9 que dans les iPhone 6s et 6s Plus, transformant ce modèle en véritable petit bolide. Pour beaucoup, c’est même l’un des meilleurs rapports compacité/performances jamais proposés par Cupertino.
Cupertino a relancé la gamme SE deux fois. En 2020, elle sort l'Phone SE 2ᵉ génération (design d’iPhone 8) et en 2022, avec l'iPhone SE 3ᵉ génération (5G et A15). Mais en février 2025, Apple a finalement arrêté la gamme SE, pour sortir l’iPhone 16e qui a pris le rôle d’entrée de gamme tout en proposant un design plus moderne et un écran plus grand. Avec cette décision, l’iPhone SE de 2016 devient aujourd’hui un appareil de collection, toujours apprécié pour son format miniature et son esprit d’une époque révolue.
La fin d’une ère du petit format
Alors que les iPhone modernes poussent vers des diagonales de plus en plus grandes, la disparition de l’iPhone SE originel du catalogue des produits réparables referme définitivement le chapitre des smartphones compacts 4 pouces. Un modèle emblématique, à la croisée du passé et du futur, qui aura marqué toute une génération d’utilisateurs.