Clap de fin : l’iPhone SE 1 est désormais obsolète

Jusqu’à présent, l’iPhone SE1 figurait parmi les produits dits vintage, soit les appareils qui ne sont plus commercialisés depuis au moins cinq ans mais dont les réparations restent possibles, sous réserve de disponibilité des pièces.



Désormais, le smartphone a franchi le cap des sept années après sa commercialisation, ce qui lui vaut d’être classée comme obsolète -tel un avancement à l'ancienneté (enfin un déclassement plutôt). Concrètement, Apple et ses centres de services agréés ne proposeront plus aucune réparation ni pièce détachée pour ce modèle.