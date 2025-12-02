Et si le contrôle de l'âge de ses utilisateurs incombait à... Apple ?
Par Laurence - Publié le
La pression autour de la protection des mineurs en ligne n’a jamais été aussi forte. Aux États-Unis, plusieurs États ont déjà adopté des lois imposant aux plateformes numériques un contrôle strict de l’accès aux contenus inadaptés. Et une nouvelle étape est peut-être sur le point d’être franchie : un projet de loi fédéral, l’App Store Accountability Act (ASA), pourrait bientôt obliger Apple et Google à vérifier l’âge de tous les utilisateurs avant tout téléchargement d’applications.
Si l’ASA était adoptée, Apple serait forcée de repenser une partie de son infrastructure d’identification — peut-être via une extension de l’Apple ID, ou une intégration renforcée dans Family Controls et Screen Time. Le mouvement s’inscrit dans une tendance plus large : l’idée que les plateformes, et non les développeurs, doivent assumer la responsabilité du filtrage.
Le débat ne fait que commencer, mais une chose est certaine : la vérification d’âge pourrait devenir, dans les prochains mois, une fonction centrale de l’App Store. Une évolution lourde de conséquences tant pour Apple que pour les développeurs… et pour l’avenir de la vie privée numérique.
Une bascule juridique majeure : de l’app au store
Aujourd’hui, la responsabilité légale en matière de vérification de l’âge repose sur les développeurs. Ce sont eux qui doivent s’assurer que leurs utilisateurs remplissent les conditions d’âge pour accéder à leurs services. Mais cette approche montre ses limites : méthodes intrusives, lourdeurs administratives, et surtout absence d’harmonisation. Sans parler des moyens de contournement !
Aux USA, deux États ont déjà changé la donne : l'Utah et le Texas ont adopté des lois qui rendent les magasins d'applications responsables du contrôle de l’âge. Désormais, l’idée d’un cadre fédéral uniforme gagne du terrain — au point d’apparaître cette semaine dans un package législatif bipartisan dédié à la sécurité des enfants. Plusieurs autres États envisagent de suivre le mouvement.
Selon The Verge, la logique du projet de loi serait simple : les magasins d'apps doivent vérifier l’âge, puis transmettre cette information aux applications lors du téléchargement, évitant ainsi aux développeurs de gérer eux-mêmes ces contrôles.
Une Pomme plutôt contre !
Sans surprise, Cupertino s’est opposée à cette mesure lors des premières discussions. Le géant californien craint une centralisation trop forte de la responsabilité (sur elle en l'occurence, notamment en cas d'apps pornographiques par exemple), un risque juridique et des complications techniques. Mais le discours politique, lui, se durcit.
Pour le co-rapporteur de la loi, Gus Bilirakis, il s’agit simplement d’une mesure
de bon sens. Pour d'autres, les géants du numérique doivent être
tenus aux mêmes standards que les commerces de proximité, référence aux obligations légales qui pèsent sur les magasins lorsqu’ils vendent alcool, tabac ou armes. Autrement dit : si un commerce local doit vérifier l’âge d’un mineur, pourquoi pas Apple lorsqu’il distribue un jeu ou un réseau social classé 17+ ?
Confidentialité et expérience utilisateur : un modèle plus cohérent
Du côté des experts, de plus en plus de voix considèrent qu’une vérification centralisée serait au contraire beaucoup plus protectrice. Aujourd’hui, les mineurs (et leurs parents) sont régulièrement invités à envoyer des pièces d’identité, des selfies vidéo, ou encore des documents personnels à une multitude de développeurs, parfois inconnus. Un cauchemar en termes de confidentialité.
Un système unique, comparable à Sign in with Apple, serait moins intrusif, plus sécurisé, plus simple pour les familles, compatible avec un contrôle systémique des apps sensibles. Il est vrai qu'il serait plus simple d'instaurer une seule vérification certifiée par Apple pour ensuite bloquer automatiquement les téléchargements d’apps inadaptées, sans exposition inutile des données personnelles. Mais cela ferait reposer sur les épaules de la firme d'autres responsabilités légales...
Qu'en penser ?
Si l’ASA était adoptée, Apple serait forcée de repenser une partie de son infrastructure d’identification — peut-être via une extension de l’Apple ID, ou une intégration renforcée dans Family Controls et Screen Time. Le mouvement s’inscrit dans une tendance plus large : l’idée que les plateformes, et non les développeurs, doivent assumer la responsabilité du filtrage.
Le débat ne fait que commencer, mais une chose est certaine : la vérification d’âge pourrait devenir, dans les prochains mois, une fonction centrale de l’App Store. Une évolution lourde de conséquences tant pour Apple que pour les développeurs… et pour l’avenir de la vie privée numérique.