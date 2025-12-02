Et si le contrôle de l'âge de ses utilisateurs incombait à... Apple ?

Une bascule juridique majeure : de l’app au store

Une Pomme plutôt contre !

de bon sens

tenus aux mêmes standards que les commerces de proximité

Confidentialité et expérience utilisateur : un modèle plus cohérent

Qu'en penser ?



Si l’ASA était adoptée, Apple serait forcée de repenser une partie de son infrastructure d’identification — peut-être via une extension de l’Apple ID, ou une intégration renforcée dans Family Controls et Screen Time. Le mouvement s’inscrit dans une tendance plus large : l’idée que les plateformes, et non les développeurs, doivent assumer la responsabilité du filtrage.



Le débat ne fait que commencer, mais une chose est certaine : la vérification d’âge pourrait devenir, dans les prochains mois, une fonction centrale de l’App Store. Une évolution lourde de conséquences tant pour Apple que pour les développeurs… et pour l’avenir de la vie privée numérique.

. Ce sont eux qui doivent s’assurer que leurs utilisateurs remplissent les conditions d’âge pour accéder à leurs services. Mais cette approche montre ses: méthodes intrusives, lourdeurs administratives, et surtout absence d’harmonisation. Sans parler des: l'Utah et le Texas ont adopté des lois qui rendent les magasins d'applications responsables du contrôle de l’âge. Désormais,— au point d’apparaître cette semaine dans un package législatif bipartisan dédié à la sécurité des enfants. Plusieurs autres États envisagent de suivre le mouvement.Selon: les magasins d'apps doivent, puisaux applications lors du téléchargement, évitant ainsi aux développeurs de gérer eux-mêmes ces contrôles.Sans surprise,. Le géant californien craint une centralisation trop forte de la(sur elle en l'occurence, notamment en cas d'apps pornographiques par exemple),. Mais le discours politique, lui, se durcit.Pour le co-rapporteur de la loi, Gus Bilirakis, il s’agit simplement d’une mesure. Pour d'autres, les géants du numérique doivent être, référence aux obligations légales qui pèsent sur les magasins lorsqu’ils vendent alcool, tabac ou armes. Autrement dit : si un commerce local doit vérifier l’âge d’un mineur, pourquoi pas Apple lorsqu’il distribue un jeu ou un réseau social classé 17+ ?Du côté des experts, de plus en plus de voix considèrent qu’Aujourd’hui, les mineurs (et leurs parents) sont régulièrement invités à envoyer des pièces d’identité, des selfies vidéo, ou encore des documents personnels à une multitude de développeurs, parfois inconnus.plus sécurisé, plus simple pour les familles, compatible avec un contrôle systémique des apps sensibles. Il est vrai qu'il serait, sans exposition inutile des données personnelles. Mais cela ferait reposer sur les épaules de la firme d'autres responsabilités légales...