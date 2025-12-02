Le Samsung Galaxy Z TriFold, un smartphone qui se plie en 3 (et Apple ?)
Par Laurence - Publié le
Samsung vient enfin de lever le voile sur l’un de ses produits les plus ambitieux de ces dernières années : le Galaxy Z TriFold, premier appareil grand public du constructeur doté non pas d’un, mais de deux charnières.
Une vision futuriste du smartphone pliant qui se déploie jusqu’à devenir une véritable tablette de 10 pouces, lancée le 12 décembre en Corée, avant une arrivée aux États-Unis début 2026. Aucun prix n’a encore été communiqué — mais quand un Z Fold flirte déjà avec les 2 000 dollars, il vaudra mieux commencer à économiser.
Un écran interne de 10 pouces pour un usage tablette complet
Déployé, le Z TriFold dévoile un écran OLED de 10 pouces (2160 × 1584 px) avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, capable de descendre jusqu’à 1 Hz pour limiter la consommation.
C’est immense pour un smartphone — et Samsung en profite pour pousser plus loin le multitâche : trois apps côte à côte, un mode DeX autonome, utilisable sans écran externe, et une expérience proche d’un petit ordinateur portable. La dalle extérieure reprend les bases du Z Fold 7 : 6,5 pouces, définition 1080p et ratio 21:9.
Un design triple-pli ultra-complexe
Le TriFold ne ressemble à rien d’existant chez Samsung. Chaque panneau a une épaisseur différente :
• 4,2 mm pour le panneau central (celui qui intègre l’USB-C),
• 4,0 mm pour l’un des panneaux latéraux,
• 3,9 mm pour l’autre, qui embarque également un tiroir SIM physique.
Contrairement au Mate XT de Huawei (pliage en Z), le TriFold referme ses deux panneaux latéraux vers l’intérieur, protégeant entièrement l’écran principal. Une fois replié, l’ensemble atteint 12,9 mm d’épaisseur. C’est plus massif qu’un Galaxy S25 Ultra ou qu’un Z Fold 7, mais très proche d’un Huawei Mate XT (12,8 mm). Le poids, 309 g, reste dans la moyenne des appareils pliants multi-écrans.
Samsung mise sur une construction particulièrement robuste avec une coque en polymère renforcé de fibres céramiques et verre, un double mécanisme de charnière sous logement en titane, et une certification IP48 (résistant à l’eau, mais pas totalement étanche à la poussière).
Un triple module photo… et une batterie répartie dans chaque panneau
Malgré cette architecture complexe, Samsung a casé une configuration photo complète : 200 MP f/1.7 pour le grand-angle, 12 MP pour l'ultra-grand-angle, 10 MP pour le téléobjectif (3×), plus deux caméras selfies de 10 MP, à l’intérieur comme à l’extérieur.
Côté autonomie, chaque panneau contient sa propre cellule, pour une capacité totale de 5 600 mAh. Le tout est propulsé par un Snapdragon 8 Elite for Galaxy, accompagné de 16 Go de RAM.
Fait étonnant : pas de compatibilité S Pen, confirmée par Samsung. Le stylet avait déjà disparu du Z Fold 7, et le TriFold continue dans ce sens — une déception pour un appareil qui, déployé, rivalise clairement avec une tablette.
Côté tarif, Samsung reste silencieux. Mais entre les matériaux, les deux charnières et la diagonale d’écran, il serait surprenant que le TriFold se situe sous la barre des 2 500 dollars.
Qu'en penser ?
Avec le Galaxy Z TriFold, Samsung montre que le marché du pliable ne se limite plus au simple livre à un seul pli. Cette première génération s’annonce massive, complexe et probablement très chère — mais elle préfigure un futur où les appareils polyvalents pourraient se substituer à la fois au smartphone et à la tablette.