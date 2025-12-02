Le Samsung Galaxy Z TriFold, un smartphone qui se plie en 3 (et Apple ?)

Un écran interne de 10 pouces pour un usage tablette complet

Un design triple-pli ultra-complexe

Un triple module photo… et une batterie répartie dans chaque panneau

Qu'en penser ?



Avec le Galaxy Z TriFold, Samsung montre que le marché du pliable ne se limite plus au simple livre à un seul pli. Cette première génération s’annonce massive, complexe et probablement très chère — mais elle préfigure un futur où les appareils polyvalents pourraient se substituer à la fois au smartphone et à la tablette.

Déployé,, capable de descendre jusqu’à 1 Hz pour limiter la consommation.C’est immense pour un smartphone — et Samsung en profite pour pousser plus loin le multitâche : trois apps côte à côte, un mode DeX autonome, utilisable sans écran externe, et une expérience proche d’un petit ordinateur portable. La dalle extérieure reprend les bases du Z Fold 7 : 6,5 pouces, définition 1080p et ratio 21:9.Le TriFold ne ressemble à rien d’existant chez Samsung. Chaque panneau a une épaisseur différente :• 4,2 mm pour le panneau central (celui qui intègre l’USB-C),• 4,0 mm pour l’un des panneaux latéraux,• 3,9 mm pour l’autre, qui embarque également un tiroir SIM physique.Contrairement au Mate XT de Huawei (pliage en Z), le TriFold, protégeant entièrement l’écran principal. Une fois replié, l’ensemble atteint. C’est plus massif qu’un Galaxy S25 Ultra ou qu’un Z Fold 7, mais très proche d’un Huawei Mate XT (12,8 mm). Le poids, 309 g, reste dans la moyenne des appareils pliants multi-écrans.Samsung mise sur une construction particulièrement robuste avec une, un double mécanisme de charnière sous logement en titane, et une(résistant à l’eau, mais pas totalement étanche à la poussière).Malgré cette architecture complexe,: 200 MP f/1.7 pour le grand-angle, 12 MP pour l'ultra-grand-angle, 10 MP pour le téléobjectif (3×), plus deux caméras selfies de 10 MP, à l’intérieur comme à l’extérieur.Côté autonomie, chaque panneau contient sa propre cellule, pour uneLe tout est propulsé par un Snapdragon 8 Elite for Galaxy, accompagné de 16 Go de RAM.Fait étonnant :, confirmée par Samsung. Le stylet avait déjà disparu du Z Fold 7, et le TriFold continue dans ce sens — une déception pour un appareil qui, déployé, rivalise clairement avec une tablette.Mais entre les matériaux, les deux charnières et la diagonale d’écran, il serait surprenant que le TriFold se situe sous la barre des 2 500 dollars.