Samsung va arrêter les SSD SATA, et les prix vont encore grimper
Par Vincent Lautier - Publié le
Après Micron qui abandonne sa marque Crucial, c'est au tour de Samsung de tourner la page du stockage grand public. Le géant coréen prépare l'arrêt de sa production de SSD SATA pour se concentrer sur les mémoires dédiées à l'intelligence artificielle. Mauvaise nouvelle pour votre portefeuille.
L'information vient de Moore's Law is Dead, une source généralement fiable sur les fuites hardware. Selon plusieurs distributeurs et revendeurs contactés par le leaker, Samsung prévoit d'arrêter la production de ses SSD SATA EVO d'ici janvier 2026. Le géant coréen devrait officialiser cette décision dans les prochaines semaines. La raison est simple : le même silicium NAND rapporte trois à quatre fois plus quand il est vendu sous forme de mémoire HBM pour serveurs IA ou de SSD NVMe premium, plutôt que sous forme de SSD SATA d'entrée de gamme. Samsung et SK Hynix fournissent tous deux la mémoire HBM dont Nvidia a besoin pour ses accélérateurs IA.
Cette annonce arrive une semaine après que Micron a confirmé l'arrêt de sa marque Crucial, qui cessera d'être distribuée en février 2026. Mais le cas Samsung est plus grave selon les analystes. Quand Micron abandonne Crucial, sa DRAM continue d'arriver chez les consommateurs via d'autres marques comme G.Skill ou ADATA. Samsung, en revanche, retire des produits finis du marché. C'est une vraie réduction de l'offre. Actuellement, environ 20 % des SSD les plus vendus sur Amazon sont des modèles SATA, et Samsung y occupe une place importante.
Les analystes prévoient une pression sur les prix des SSD pendant 18 mois minimum. Samsung a d'ailleurs déjà commencé à augmenter ses tarifs sur la DDR5, avec des hausses allant jusqu'à 60 %. Le marché de la HBM devrait passer de 16 milliards de dollars en 2024 à 100 milliards en 2030, ce qui explique pourquoi les fabricants délaissent le grand public. Un retour à la normale n'est pas attendu avant 2027, quand les constructeurs reviendront vers le marché consommateur pour accompagner les prochaines consoles PlayStation et Xbox.
C'est un peu dommage de voir l'IA vampiriser les ressources au détriment des consommateurs lambda. Les SSD SATA restent pertinents pour upgrader un vieux PC ou un NAS, et voir Samsung jeter l'éponge sur ce segment n'est pas une bonne nouvelle. Surtout que les prix avaient bien baissé ces dernières années. Si vous avez des projets de stockage, c'est peut-être le moment d'anticiper avant que les tarifs ne s'envolent.
Un pivot stratégique vers l'IA
Pire que l'abandon de Crucial par Micron
18 mois de hausse des prix en vue
On en dit quoi ?
