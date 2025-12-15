Samsung va arrêter les SSD SATA, et les prix vont encore grimper

On en dit quoi ?



C'est un peu dommage de voir l'IA vampiriser les ressources au détriment des consommateurs lambda. Les SSD SATA restent pertinents pour upgrader un vieux PC ou un NAS, et voir Samsung jeter l'éponge sur ce segment n'est pas une bonne nouvelle. Surtout que les prix avaient bien baissé ces dernières années. Si vous avez des projets de stockage, c'est peut-être le moment d'anticiper avant que les tarifs ne s'envolent.