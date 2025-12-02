Samsung Galaxy S26 : une fuite massive dévoile les caractéristiques de la gamme 2026
Par Vincent Lautier - Publié le
Les spécifications des Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra viennent de fuiter en détail. Au programme : un nouveau processeur Snapdragon 8 Elite 2 qui surpasserait Apple pour la première fois, des écrans agrandis et une recharge plus rapide sur le modèle Ultra.
C'est la vraie nouveauté de cette génération. Le Snapdragon 8 Elite 2, gravé en 3 nm chez TSMC, équiperait au moins le Galaxy S26 Ultra dans toutes les régions. Les benchmarks qui circulent annoncent plus de 4 000 points en single-core et plus de 11 000 en multi-core sur Geekbench 6, soit des gains de 29 % et 12 % par rapport à la génération actuelle. Le cœur principal atteindrait 4,74 GHz, contre 4,47 GHz sur le S25. Si ces chiffres se confirment, ce serait la première fois qu'un processeur Android dépasse la puce Apple en performances CPU. Les modèles S26 et S26+ pourraient recevoir l'Exynos 2600 dans certaines régions, Samsung réservant le Snapdragon à son fleuron.
Côté écran, le Galaxy S26 standard passerait de 6,2 à 6,3 pouces, avec une batterie qui grimpe de 4 000 à 4 300 mAh. L'option 128 Go de stockage disparaîtrait, le minimum passant à 256 Go. Pour le S26 Ultra, l'écran de 6,9 pouces conserverait sa définition QHD+ mais bénéficierait d'une nouvelle dalle M14 OLED plus efficace, avec une luminosité dépassant les 3 000 nits. La recharge filaire passerait de 45 à 60 W, et le châssis s'affinerait à 7,9 mm pour 214 grammes. Côté photo, la configuration reste identique : 200 MP principal, 50 MP ultra grand-angle, 10 MP téléobjectif 3x et 50 MP téléobjectif 5x.
Le Galaxy S26 aurait déjà été repéré sur un serveur de test avec One UI 8.5, ce qui laisse penser que la présentation approche. Samsung respecterait son calendrier habituel avec un événement Unpacked prévu fin janvier 2026. La gamme tournerait sous Android 16 dès son lancement. Parmi les rumeurs les plus originales, on trouve
Sur le papier, Samsung semble jouer la carte de l'évolution plutôt que de la révolution. Le Snapdragon 8 Elite 2 est clairement le point fort de cette fuite, surtout s'il dépasse vraiment Apple en performances brutes. Par contre, on note que la photo ne bouge pas vraiment, ce qui est un peu dommage pour un Ultra à ce niveau de prix. La recharge 60 W reste aussi en retrait face à la concurrence chinoise qui dépasse allègrement les 100 W. Reste à voir si ces specs se confirmeront, ou si Samsung nous réserve une surprise d'ici janvier.
Un processeur qui promet de battre Apple
C'est la vraie nouveauté de cette génération. Le Snapdragon 8 Elite 2, gravé en 3 nm chez TSMC, équiperait au moins le Galaxy S26 Ultra dans toutes les régions. Les benchmarks qui circulent annoncent plus de 4 000 points en single-core et plus de 11 000 en multi-core sur Geekbench 6, soit des gains de 29 % et 12 % par rapport à la génération actuelle. Le cœur principal atteindrait 4,74 GHz, contre 4,47 GHz sur le S25. Si ces chiffres se confirment, ce serait la première fois qu'un processeur Android dépasse la puce Apple en performances CPU. Les modèles S26 et S26+ pourraient recevoir l'Exynos 2600 dans certaines régions, Samsung réservant le Snapdragon à son fleuron.
Des améliorations sur toute la gamme
Côté écran, le Galaxy S26 standard passerait de 6,2 à 6,3 pouces, avec une batterie qui grimpe de 4 000 à 4 300 mAh. L'option 128 Go de stockage disparaîtrait, le minimum passant à 256 Go. Pour le S26 Ultra, l'écran de 6,9 pouces conserverait sa définition QHD+ mais bénéficierait d'une nouvelle dalle M14 OLED plus efficace, avec une luminosité dépassant les 3 000 nits. La recharge filaire passerait de 45 à 60 W, et le châssis s'affinerait à 7,9 mm pour 214 grammes. Côté photo, la configuration reste identique : 200 MP principal, 50 MP ultra grand-angle, 10 MP téléobjectif 3x et 50 MP téléobjectif 5x.
Un lancement prévu fin janvier 2026
Le Galaxy S26 aurait déjà été repéré sur un serveur de test avec One UI 8.5, ce qui laisse penser que la présentation approche. Samsung respecterait son calendrier habituel avec un événement Unpacked prévu fin janvier 2026. La gamme tournerait sous Android 16 dès son lancement. Parmi les rumeurs les plus originales, on trouve
Flex Magic Pixel, une technologie qui limiterait la visibilité de l'écran pour les personnes regardant de côté, histoire de préserver votre vie privée dans les transports.
On en dit quoi ?
Sur le papier, Samsung semble jouer la carte de l'évolution plutôt que de la révolution. Le Snapdragon 8 Elite 2 est clairement le point fort de cette fuite, surtout s'il dépasse vraiment Apple en performances brutes. Par contre, on note que la photo ne bouge pas vraiment, ce qui est un peu dommage pour un Ultra à ce niveau de prix. La recharge 60 W reste aussi en retrait face à la concurrence chinoise qui dépasse allègrement les 100 W. Reste à voir si ces specs se confirmeront, ou si Samsung nous réserve une surprise d'ici janvier.