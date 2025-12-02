Samsung Galaxy S26 : une fuite massive dévoile les caractéristiques de la gamme 2026

On en dit quoi ?



Sur le papier, Samsung semble jouer la carte de l'évolution plutôt que de la révolution. Le Snapdragon 8 Elite 2 est clairement le point fort de cette fuite, surtout s'il dépasse vraiment Apple en performances brutes. Par contre, on note que la photo ne bouge pas vraiment, ce qui est un peu dommage pour un Ultra à ce niveau de prix. La recharge 60 W reste aussi en retrait face à la concurrence chinoise qui dépasse allègrement les 100 W. Reste à voir si ces specs se confirmeront, ou si Samsung nous réserve une surprise d'ici janvier.