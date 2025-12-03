Actualité
Grosse promo sur les chargeurs Ugreen : de 65 à 500W, chargez rapidement vos iPhone, Mac et iPad !

Si vous avez plusieurs appareils à charger régulièrement, les modèles disposant d'assez de puissance et de plusieurs ports s'avèrent souvent très pratiques, comme ces modèles Ugreen actuellement en promotion.

Gamme Ugreen Nexode



Chez Ugreen, la gamme de chargeurs Nexode se distingue en mettant à profit le nitrure de gallium (GaN), offrant une solution alternative au silicium traditionnel utilisé dans les chargeurs, avec des transistors dégageant moins de chaleur, permettant de rapprocher les composants internes et de proposer un chargeur plus compact sans rogner sur la puissance.

Les chargeurs de la série Nexode Pro, dont vous pouvez retrouver notre test complet, intègrent trois technologies maison, Airpyra qui permet de concevoir des chargeurs compacts et légers en optimisant l’assemblage et la miniaturisation des composants, GaNInfinity contribuant à la réduction des émissions de dioxyde de carbone lors de la fabrication en permettant d'économiser environ 4 kg de CO2 par rapport aux puces en silicium, et Thermal Guard analysant 800 fois par seconde la température des composants afin d'ajuster intelligemment la puissance délivrée pour protéger la batterie des appareils en charge contre la surchauffe.

de 65 à 500W



Le modèle Nexode Pro 100W pourra délivrer 100W sur le premier port USB-C s'il est utilisé seul (30W et 22,5W respectivement sur le second port USB-C et le port USB-A s'ils sont utilisés seuls). Le chargeur délivrera 65W sur le premier port et 15W sur chacun des deux autres ports lorsqu'ils sont utilisés simultanément.

Le Nexode Pro 160W va encore plus loin avec ses trois ports USB-C et son port USB-A en délivrant jusqu'à 140W, offrant ainsi la charge rapide grâce à la compatibilité Power Delivery 3.1 sur les MacBook Pro 16 pouces, via un câble MagSafe 3 pour les M1, M2 et M3 et en USB-C (mais seulement sur les M3 et M4). Si vous avez besoin de davantage de puissance le titanesque modèle 500W, testé récemment dans nos colonnes, sera un parfait compagnon.

