Une nouvelle manière de profiter de la charge rapide sur les MacBook Pro 16" M3

La charge rapide sur les MacBook Air et Pro

La charge rapide via USB-C sur les MacBook Pro 16 pouces M3

. Sur un MacBook Air Apple Silicon, il faut selon les critères d'Apple au moins. Sur les MacBook Pro 14 pouces (les MacBook Pro 13 pouces, désormais retirés du catalogue ne sont pas compatibles avec la charge rapide), il faudra au minimum un chargeur délivrant 96W et il sera également possible d'opter pour un câble USB-C vers USB-C ou USB-C vers MagSafe 3.Sur sa fiche officielle d'assistance en version US (la version française n'a pas encore été mise à jour), Apple a apporté une petite modification. Auparavant, il fallait impérativement passer par le port MagSafe 3 des MacBook Pro 16 pouces pour activer la charge rapide à 140W. Désormais, et