OVHCloud pris en étau entre la justice canadienne et la loi française sur les données

On en dit quoi ?



C'est un cas d'école sur les limites de la souveraineté numérique. OVHCloud se retrouve coincé entre deux juridictions aux exigences contradictoires, et aucune des deux ne veut céder. La police canadienne a visiblement choisi de contourner les traités officiels en s'adressant directement à la filiale locale, ce qui est un peu cavalier quand même. Par contre, cette affaire rappelle que les promesses de cloud souverain européen se heurtent à une réalité : dès qu'une entreprise opère à l'international, elle s'expose à ce genre de conflits juridiques. À quand un traité mondial sur l'accès aux données cloud pour éviter ce genre de casse-tête ?