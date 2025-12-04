Motorola Edge 70 Ultra : le flagship fait son grand retour avec le Snapdragon 8 Gen 5
Par Vincent Lautier - Publié le
Après plusieurs années d'absence, Motorola prépare son grand retour sur le segment des smartphones Ultra avec l'Edge 70 Ultra. Les premières fuites dévoilent un design texturé inédit, un processeur Snapdragon 8 Gen 5 avec 16 Go de RAM, un bouton dédié à l'IA et le retour du téléobjectif périscopique. Le flagship devrait arriver début 2026 entre 800 et 900 dollars.
Un flagship qui se fait attendre
Voilà plusieurs années que Motorola n'avait pas proposé de smartphone Ultra non-pliable. La marque avait d'ailleurs fait l'impasse sur le Edge 60 Ultra, laissant le terrain libre à Samsung et Apple. Cette fois, le constructeur américain semble bien décidé à revenir dans la course avec un modèle qui mise sur un positionnement clair entre l'Edge 70 standard et les flagships premium de la concurrence. Les premières images partagées par le leaker Evan Blass montrent un appareil disponible en deux coloris : graphite foncé et bronze-vert, avec un dos texturé qui tranche avec le cuir écologique du modèle standard.
Snapdragon 8 Gen 5 et bouton IA dédié
Côté performances, Motorola a fait le choix du Snapdragon 8 Gen 5, et non de la version Elite. Ce processeur gravé en 3 nm utilise pour la première fois les coeurs Oryon de Qualcomm au lieu des traditionnels Cortex d'ARM. Les benchmarks Geekbench affichent des scores de 2 636 points en single-core et 7 475 en multi-core, avec 16 Go de RAM. L'appareil tournera sous Android 16 dès sa sortie. Autre particularité : un bouton dédié à l'intelligence artificielle prend place sur la tranche gauche, une tendance que l'on retrouve désormais chez plusieurs constructeurs.
Triple capteur avec téléobjectif périscopique
Le module photo se compose de trois capteurs logés dans un bloc carré en haut à gauche du dos. La bonne nouvelle, c'est le retour du téléobjectif périscopique, absent des derniers modèles de la marque. L'écran devrait être une dalle OLED de 6,7 à 6,8 pouces avec une définition 1.5K et un taux de rafraîchissement élevé. Le châssis adopte un cadre métallique, ce qui devrait améliorer la sensation de qualité en main par rapport au Edge 70.
On en dit quoi ?
On voit bien que Motorola tente de se repositionner sur le segment premium sans pour autant affronter frontalement les Galaxy S25 Ultra ou iPhone 17 Pro. Le choix du Snapdragon 8 Gen 5 plutôt que la version Elite est cohérent avec un prix estimé entre 800 et 900 dollars, soit bien en dessous de la concurrence directe. Le retour du périscopique est aussi une excellente nouvelle pour les amateurs de photo. Lancement prévu au premier trimestre 2026 pour la version globale, fin 2025 en Chine sous le nom Moto X70 Ultra.