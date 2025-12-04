Motorola Edge 70 Ultra : le flagship fait son grand retour avec le Snapdragon 8 Gen 5

On en dit quoi ?



On voit bien que Motorola tente de se repositionner sur le segment premium sans pour autant affronter frontalement les Galaxy S25 Ultra ou iPhone 17 Pro. Le choix du Snapdragon 8 Gen 5 plutôt que la version Elite est cohérent avec un prix estimé entre 800 et 900 dollars, soit bien en dessous de la concurrence directe. Le retour du périscopique est aussi une excellente nouvelle pour les amateurs de photo. Lancement prévu au premier trimestre 2026 pour la version globale, fin 2025 en Chine sous le nom Moto X70 Ultra.