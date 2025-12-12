Apple versus Epic Games : LE rebondissement qu'on n'attendait pas !

Une décision encore loin d’être définitive

Cette position n’est toutefois pas exempte de critiques. En reconnaissant uniquement les coûts liés aux équipes de validation, Tim Sweeney passe sous silence l’ensemble du travail structurel réalisé par Apple : conception de la plateforme, maintenance de l’écosystème, outils de développement, sécurité, distribution mondiale et infrastructures techniques.



De même, il n'est jamais trop revenu sur sa propre conduite et le non respect du contrat qu'il a lui même signé ! Une chose est certaine : au-delà du duel entre Apple et Epic, cette affaire pourrait redéfinir durablement le modèle économique des plateformes mobiles, aux États-Unis comme ailleurs.

Sans rentrer dans les détails de ce long dossier, la cour d’appel vient d', MAIS elle n’a pas fixé de cadre précis. La Cour évoque plusieurs scénarios : négociation directe entre Apple et Epic Games, recours à des experts indépendants, voire la création d’un comité technique chargé d’évaluer les coûts réels supportés par Apple pour les transactions externes.: Apple ne peut toujours percevoir aucune commission sur les achats réalisés en dehors de l’App Store. Aucun calendrier n’a été communiqué pour la suite de la procédure, et rien n’indique que les deux groupes parviendront à un accord à court terme.Une perspective que le patron d’Epic Games, Tim Sweeney, rejette déjà en grande partie. Interrogé parà la suite de cette dernière décision, le dirigeant s’est montré catégorique :. Pour lui, cette affaire doit marquer la fin définitive de ce qu’il qualifie depuis des années de, ces commissions qu’Apple impose aux développeurs.Mais,. S’il s’agit de faire passer une application en revue avec des liens personnalisés, il peut y avoir quelques centaines de dollars de frais à chaque soumission, ce qui est parfaitement raisonnable, explique-t-il, en référence au travail des équipes d’Apple chargées de la validation des apps.En revanche,, tranche le CEO, qui considère la décision judiciaire comme uneconsistant à prélever une part arbitraire des revenus en échange de l’accès à l’App Store. Il va plus loin, anticipant des répercussions internationales : selon lui, les régulateurs étrangers pourraient désormais s’appuyer sur cette décision pour interdire à leur tour les commissions proportionnelles., interroge-t-il, fidèle à son discours très offensif contre Cupertino.