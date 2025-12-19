Prise en main du chargeur de voyage Mophie 3-en-1 : le Qi2 passe à la couleur
Mophie revisite son célèbre kit de charge pour voyageurs avec une édition limitée aux coloris pastel assez inhabituels, mais franchement canons. Au-delà de l'esthétique, cette nouvelle mouture intègre la certification Qi2 et la charge rapide pour Apple Watch, promettant de simplifier la vie numérique des nomades, à condition d'accepter un tarif qui reste élevé.
Dès l'ouverture de la boîte, on remarque immédiatement la rupture avec les codes habituels de l'accessoiriste. On était habitués aux plastiques noirs ou blancs très sobres de Mophie, cette édition limitée joue la carte de la couleur avec un mélange d'orange et de vert menthe. Le revêtement extérieur en tissu orange apporte une touche texturée qualitative et permet une bonne prise en main lorsque l'accessoire est replié.
Une fois déplié, le chargeur révèle trois zones distinctes. La conception est soignée, les charnières semblent robustes et le tout se replie en un petit carré compact qui se glisse sans difficulté dans la housse de transport fournie. C'est propre, bien fini, et le format "portefeuille" est un atout majeur pour ce type produit face aux stations de charge fixes souvent intransportables.
Sur le plan technique, Mophie met à jour sa fiche technique pour coller aux standards actuels, mais pas les plus récents. Le pad principal est certifié Qi2 et compatible MagSafe. Concrètement, cela garantit une charge sans fil de 15 W pour les iPhone compatibles, avec un alignement magnétique ferme. Nous l'avons testé avec un iPhone 15 Pro : l'aimant tient bien, et la charge démarre instantanément. On regrette bien sûr de pas avoir du du Qi2.2 pour de la recharge 25W sur les iPhone 16 et 17 Pro, surtout à ce prix là.
Le module dédié à l'Apple Watch est lui au niveau. Il supporte la charge rapide, délivrant jusqu'à 7,5 W. C'est un point important pour les possesseurs d'Apple Watch Series 7 et ultérieures ou d'Ultra, qui n'ont plus à attendre des heures pour récupérer de l'autonomie avant une nuit de sommeil. Le galet se redresse pour permettre l'utilisation du mode Table de nuit, une fonctionnalité toujours appréciable en déplacement hôtelier.
Enfin, la troisième zone est un emplacement Qi classique de 5 W, creusé pour accueillir un boîtier d'AirPods ou d'AirPods Pro. La charge y est plus lente, mais suffisante pour des écouteurs.
Ce qui distingue ce produit de la concurrence, c'est son kit d'accessoires inclus. Mophie ne se contente pas de livrer le pad de charge. La housse de transport rigide, très jolie elle aussi, assortie au produit, contient un adaptateur secteur USB-C de 40 W. Ce dernier est suffisamment puissant pour alimenter les trois zones de charge simultanément sans perte de puissance.
L'autre truc cool ce sont les adaptateurs internationaux fournis (US, UK, EU, AU). Ils se clipsent sur le bloc secteur, évitant d'avoir à emporter un adaptateur universel encombrant. Tout tient dans la trousse, câble USB-C vers USB-C inclus, qui a la bonne idée de faire 2 mètres, et ça c'est bien. C'est une solution "clé en main" qui évite la chasse aux câbles au fond du sac.
À l'usage, la possibilité d'incliner le support MagSafe pour l'iPhone est un vrai plus. Cela permet de profiter pleinement du mode "En Veille" (Standby) d'iOS 17 et ultérieurs. L'iPhone se transforme en réveil intelligent une fois posé à l'horizontale. La stabilité est correcte, même si le poids de l'iPhone Pro Max demande de bien positionner l'angle pour éviter tout basculement si l'on manipule l'écran.
Par contre, impossible de placer le modèle debout à la vertical, le galet de charge n'est pas assez élevé. Il faudra le poser à plat si vous ne voulez pas du mode « En Veille ».
L'encombrement sur une table de chevet est minime. C'est là toute la force du concept : déployer une station de charge complète sur une surface réduite, sans multiplier les fils. On branche une seule prise, et l'ensemble de l'écosystème Apple se recharge.
Ce chargeur de voyage 3-en-1 de Mophie est une évolution d'un produit déjà très populaire chez les grands voyageurs. L'ajout du Qi2 et de la charge rapide pour l'Apple Watch corrige les défauts des générations précédentes, mais ne vont pas assez loin, avec l'absence de Qi2.2. La qualité de fabrication est au rendez-vous et le côté "tout-en-un" avec les adaptateurs internationaux est un confort indéniable pour qui prend souvent l'avion ou le train.
Reste la question du prix. À près de 170 euros, la facture est salée, même pour un produit certifié, super mignon et complet. On paie ici la compacité et l'intégration plus que la technologie brute. Si vous ne voyagez qu'occasionnellement, des solutions séparées seront bien plus économiques. En revanche, pour le professionnel ou le voyageur régulier qui veut alléger son sac et simplifier son installation à l'hôtel, avec un produit qui change un peu, c'est une bonne option ! En tous cas, rien que pour les couleurs, pour moi c'est un grand oui.
- Ce produit est disponible sur le site de Mophie en cliquant ici.
