Prise en main du chargeur de voyage Mophie 3-en-1 : le Qi2 passe à la couleur

On en dit quoi ?

Ce chargeur de voyage 3-en-1 de Mophie est une évolution d'un produit déjà très populaire chez les grands voyageurs. L'ajout du Qi2 et de la charge rapide pour l'Apple Watch corrige les défauts des générations précédentes, mais ne vont pas assez loin, avec. La qualité de fabrication est au rendez-vous et le côté "tout-en-un" avec les adaptateurs internationaux est un confort indéniable pour qui prend souvent l'avion ou le train.Reste la question du prix. À près de 170 euros, la facture est salée, même pour un produit certifié, super mignon et complet. On paie ici laplus que la technologie brute. Si vous ne voyagez qu'occasionnellement, des solutions séparées seront bien plus économiques. En revanche, pour le professionnel ou le voyageur régulier qui veut alléger son sac et simplifier son installation à l'hôtel, avec un produit qui change un peu, c'est une bonne option ! En tous cas, rien que pour les couleurs, pour moi c'est un