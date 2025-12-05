Cette mini liseuse e-ink se colle à votre iPhone grâce au MagSafe !

On en dit quoi ?



L'idée de coller une liseuse au dos de son iPhone est originale, on ne va pas le nier. Par contre, difficile de ne pas remarquer les limites de l'engin : pas de tactile, un écran minuscule qui oblige à tourner les pages sans arrêt, et une compatibilité de formats très restreinte. À 69 dollars le X4 reste un gadget de niche pour les bidouilleurs ou les curieux. Perso je rêve d'un dos d'iPhone en e-ink pour tout vous dire. Non ?