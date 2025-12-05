Cette mini liseuse e-ink se colle à votre iPhone grâce au MagSafe !
Par Vincent Lautier - Publié le
Une liseuse de poche qui s'accroche magnétiquement au dos de votre iPhone, c'est le pari un peu fou de Xteink avec son modèle X4. Un format ultra-compact de 4,3 pouces, une compatibilité MagSafe et un prix serré de 69 dollars. J'adore.
Un format de poche vraiment compact
Le Xteink X4 joue la carte de la miniaturisation extrême. Avec ses 114 x 69 x 5,9 mm et seulement 74 grammes sur la balance, cette liseuse tient facilement dans une poche. Son écran E Ink Carta de 4,3 pouces affiche une résolution de 480 x 800 pixels pour une densité de 220 ppi, ce qui reste correct pour du texte. La vraie particularité vient de son dos magnétique compatible MagSafe, qui permet de l'aimanter directement sur un iPhone ou sur toute surface métallique. Pratique pour lire sur un tapis de course ou en cuisine.
Des specs modestes mais assumées
Côté technique, on reste sur du basique. Le X4 embarque un processeur ESP32, plutôt utilisé dans les projets DIY que dans les liseuses traditionnelles. Pas d'écran tactile ici : la navigation se fait via deux boutons physiques sur le côté. Le stockage de 32 Go via carte microSD permet de stocker une bibliothèque conséquente, mais attention, seuls les formats ePub et TXT sont pris en charge, et uniquement sans DRM. La batterie de 650 mAh promet environ 14 jours d'autonomie pour une à trois heures de lecture quotidienne. La connectivité Wi-Fi 2,4 GHz et Bluetooth complète le tableau.
Un usage qui dépasse la simple lecture
Au-delà des ebooks, Xteink met en avant d'autres usages pour son X4. L'appareil peut afficher des QR codes, des cartes d'embarquement, un calendrier ou même une carte d'identité. L'écran e-ink reste lisible en plein soleil et ne fatigue pas les yeux, ce qui en fait un compagnon potentiel pour des informations statiques à consulter régulièrement. Par contre, l'absence d'écran tactile et le format réduit imposent des compromis sur le confort de lecture prolongée. Ce dispositif est dispo ici.
On en dit quoi ?
L'idée de coller une liseuse au dos de son iPhone est originale, on ne va pas le nier. Par contre, difficile de ne pas remarquer les limites de l'engin : pas de tactile, un écran minuscule qui oblige à tourner les pages sans arrêt, et une compatibilité de formats très restreinte. À 69 dollars le X4 reste un gadget de niche pour les bidouilleurs ou les curieux. Perso je rêve d'un dos d'iPhone en e-ink pour tout vous dire. Non ?