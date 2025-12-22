L'IA assèche les stocks mondiaux de RAM : Apple contraint de revoir sa stratégie pour l'iPhone

On en dit quoi ?



C'est un retournement de situation intéressant. Apple, qui aime diversifier ses fournisseurs pour limiter sa dépendance, se retrouve à mettre quasiment tous ses œufs dans le panier Samsung. La faute à l'IA qui aspire toute la production de mémoire haute performance du marché. On peut quand même se demander si cette situation va se répercuter sur le prix des iPhone. Quand un composant double de tarif en quelques mois, difficile d'imaginer que le consommateur n'en paie pas une partie. Et vous, vous êtes prêts à sortir 100 euros de plus pour votre prochain iPhone parce que les serveurs de ChatGPT ont soif de RAM ?