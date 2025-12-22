L'IA assèche les stocks mondiaux de RAM : Apple contraint de revoir sa stratégie pour l'iPhone
Face à l'explosion des prix de la mémoire LPDDR5X, Apple renforce son partenariat avec Samsung qui fournira désormais 60 à 70 % de la RAM des iPhone 17 et 18. Un virage stratégique qui s'impose à cause de la pénurie mondiale de DRAM.
Vous le savez, le marché de la mémoire vit une période de turbulences majeures. Début 2025, une puce LPDDR5X de 12 Go coûtait environ 30 dollars. Aujourd'hui, le même composant dépasse les 70 dollars, soit plus du double en moins d'un an. Cette hausse spectaculaire s'explique principalement par la demande en mémoire haute bande passante pour les serveurs d'intelligence artificielle. NVIDIA utilise massivement la LPDDR5X dans ses plateformes Grace Blackwell, et un seul rack de serveurs GB300 nécessite 17 téraoctets de cette mémoire, l'équivalent de mille ordinateurs portables. Résultat : les fabricants comme SK Hynix et Micron réorientent leur production vers la HBM, plus rentable, et délaissent le marché mobile.
Dans ce contexte tendu, Apple n'a guère le choix. Ses contrats à long terme avec Samsung et SK Hynix arrivent à échéance début 2026, et la firme de Cupertino a dû sécuriser ses approvisionnements en urgence. Samsung récupère la mise : le géant coréen fournira entre 60 et 70 % de la LPDDR5X des iPhone 17, contre une répartition auparavant plus équilibrée entre les trois fournisseurs. SK Hynix et Micron se partageront le reste. Apple a également demandé un approvisionnement massif pour l'iPhone 18, qui embarquera une configuration six canaux pour améliorer les performances d'Apple Intelligence.
Si Samsung s'impose, ce n'est pas uniquement par défaut. Apple impose des spécifications qui vont bien au-delà des standards JEDEC et exige une constance extrême en matière de performances et de tension pour éviter toute interférence avec les puces A19. Les modules LPDDR5X de Samsung cochent toutes les cases : une épaisseur de seulement 0,65 mm, une consommation réduite de 25 % et une résistance thermique améliorée de 21 % par rapport à la génération précédente. Aucun concurrent ne peut actuellement offrir à la fois le volume et la qualité qu'Apple exige.
C'est un retournement de situation intéressant. Apple, qui aime diversifier ses fournisseurs pour limiter sa dépendance, se retrouve à mettre quasiment tous ses œufs dans le panier Samsung. La faute à l'IA qui aspire toute la production de mémoire haute performance du marché. On peut quand même se demander si cette situation va se répercuter sur le prix des iPhone. Quand un composant double de tarif en quelques mois, difficile d'imaginer que le consommateur n'en paie pas une partie. Et vous, vous êtes prêts à sortir 100 euros de plus pour votre prochain iPhone parce que les serveurs de ChatGPT ont soif de RAM ?
