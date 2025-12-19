Devançant Apple, Samsung dévoile une puce maison gravée en 2nm

Un SoC 2 nm basé sur le procédé GAA de Samsung

Une réponse directe aux critiques sur la surchauffe

Qu'en penser ?



Avec l’Exynos 2600, Samsung prend clairement une avance symbolique en devenant le premier à annoncer une puce mobile en 2 nm. Mais l’histoire récente montre qu’Apple excelle à exploiter chaque nouveau nœud de gravure pour maximiser l’efficacité globale, bien au-delà des simples chiffres bruts. La bataille du 2 nm ne fait que commencer. Et si Samsung ouvre la voie, Apple pourrait bien en récolter les fruits les plus spectaculaires dans les années à venir — comme souvent.

Ce nouveau processeur —destiné aux futurs smartphones haut de gamme comme la gamme Galaxy S26 — marque un, qui cherche à redorer le blason de ses puces Exynos après plusieurs générations critiquées pourface aux puces Apple Silicon.L’Exynos 2600 repose sur la technologiedéveloppée par Samsung Foundry,Cette approche permet un meilleur contrôle du courant, avec à la clé plus de performances et une meilleure efficacité énergétique., utilisant les tout derniers cœurs du Britannique, ainsi que de nouvelles instructions pensées pour accélérer les traitements CPU et l’IA embarquée. Samsung annonce ainsi des gains jusqu’à 39 % de performances CPU, un NPU 113 % plus rapide, capable de gérer des charges d’IA plus lourdes directement sur l’appareil, et un GPU Xclipse de nouvelle génération, avec des performances graphiques doublées et un ray tracing jusqu’à 50 % plus rapide.Les Exynos ont longtemps souffert d’une, notamment face aux puces A et M d’Apple, réputées pour leur efficacité thermique. Samsung affirme avoir corrigé le tir avec une nouvelle approche baptisée Heat Path Block (HPB)., censé améliorer laet permettre au processeur de maintenir des performances élevées plus longtemps, même lors de charges soutenues comme le jeu ou les traitements IA. Après les données constructeur, il faudra voir si cette promesse se vérifiera en conditions réelles.. La firme de Cupertino aurait déjà sécurisé une part importante des premières capacités de production de ce nœud de gravure.Les futurs, attendus dans la gamme iPhone 18, seraient les premiers Apple Silicon gravés en 2 nm, succédant aux puces A17 Pro, A18 et A19 Pro en 3 nm. TSMC promet une amélioration de 15 % de performances à consommation équivalente, 25 à 30 % de consommation en moins à performances égales, ainsi qu’une densité de transistors accrue de 15 %.