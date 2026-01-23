TikTok versus ChatGPT : qui prendra le contrôle de votre smartphone ?

Les téléchargements stagnent, mais les dépenses basculent

TikTok versus ChatGPT

2 500 milliards d’heures sur les réseaux sociaux !

Social

IA et Drama, mon coeur balance

Qu'en penser ?



Le message est clair : la croissance ne se joue plus uniquement sur “plus d’apps”, mais sur plus de temps, plus de valeur, et surtout plus d’usage quotidien. TikTok reste le mètre étalon de l’attention, mais l’IA commence à devenir un réflexe, au point de se rapprocher des plus grosses apps grand public.



Et au milieu, un basculement discret mais énorme : pour la première fois, le portefeuille mobile des utilisateurs commence à s’orienter davantage vers les services et abonnements d’apps que vers les microtransactions du jeu vidéo. Un changement d’équilibre qui pourrait redessiner l’App Store… et la prochaine décennie du mobile..

. Ce n’est donc pas une année de croissance brute, mais plutôt une année de recomposition. Surtout,souligne un basculement symbolique :Cette tendance a déjà été repérée par, qui confirme que le mobile n’est plus seulement un terrain de gaming, mais— IA, social, productivité, création, vidéo… Toutefois, malgré une baisse de 7 % des téléchargements de jeux mobiles, leurs revenus continuent de progresser légèrement (+1 %). Autrement dit, moins de nouveaux joueurs, mais une monétisation plus forte sur ceux qui restent.Sans surprise,: téléchargements mondiaux, revenus in-app, et temps passé. Il n’y a pas vraiment de rival à son échelle., qui affiche des progressions spectaculaires : +148 % de téléchargements, +254 % de revenus in-app, et +426 % de temps passé. Désormais, ChatGPT grimpe à la 2e place mondiale des apps par téléchargements dans le top 20 de Sensor Tower.Autre chiffre vertigineux du rapport :Sensor Tower estime que cela représente— en hausse de 5 % sur un an. La catégoriereste donc la catégorie reine en volume. Mais c’est surtout l’IA qui impressionne en croissance relative.Sensor Tower classe désormais les AI Assistants comme la 10e catégorie mondiale en temps passé. Et la croissance est brutale : +426 % sur un an. Mais l’IA n’est pas la seule nouvelle tendance de l’année. Sensor Tower met aussi en avant une autre catégorie en plein boom : l(des séries ultra courtes, conçues pour être consommées en épisodes rapides). Le rapport cite les assistants IA et le short drama commeLe fait de retrouver Acrobat Reader dans ce classement illustre aussi un glissement : l’IA n’est plus seulement un chatbot, elle s’infiltre dans des outils du quotidien, y compris très “enterprise”.