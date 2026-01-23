TikTok versus ChatGPT : qui prendra le contrôle de votre smartphone ?
Par Laurence - Publié le
Le mobile n’a pas ralenti en 2025, il a juste changé de moteur. Dans son rapport annuel State of Mobile 2026, Sensor Tower dresse un panorama très complet du marché mondial des applications, en analysant téléchargements, revenus, achats in-app et temps passé sur l’App Store et le Play Store. Et force est de constater que les assistants IA sont devenus l’un des phénomènes les plus rapides de l’histoire récente du mobile.
Les téléchargements stagnent, mais les dépenses basculent
Les téléchargements d’apps sont restés globalement stables entre 2024 et 2025. Ce n’est donc pas une année de croissance brute, mais plutôt une année de recomposition. Surtout, Sensor Tower souligne un basculement symbolique : les consommateurs ont dépensé plus dans les apps que dans les jeux pour la première fois.
Cette tendance a déjà été repérée par Appfigures, qui confirme que le mobile n’est plus seulement un terrain de gaming, mais un outil de services — IA, social, productivité, création, vidéo… Toutefois, malgré une baisse de 7 % des téléchargements de jeux mobiles, leurs revenus continuent de progresser légèrement (+1 %). Autrement dit, moins de nouveaux joueurs, mais une monétisation plus forte sur ceux qui restent.
TikTok versus ChatGPT
Sans surprise, TikTok reste au sommet sur quasiment tous les indicateurs clés : téléchargements mondiaux, revenus in-app, et temps passé. Il n’y a pas vraiment de rival à son échelle.
Mais la vraie percée de 2025, c’est ChatGPT, qui affiche des progressions spectaculaires : +148 % de téléchargements, +254 % de revenus in-app, et +426 % de temps passé. Désormais, ChatGPT grimpe à la 2e place mondiale des apps par téléchargements dans le top 20 de Sensor Tower. Cette performance place clairement l’IA générative dans le même univers d’usage que les réseaux sociaux.
2 500 milliards d’heures sur les réseaux sociaux !
Autre chiffre vertigineux du rapport : les utilisateurs auraient passé près de 2 500 milliards d'heures sur des apps de réseaux sociaux en 2025. Sensor Tower estime que cela représente plus de 90 minutes par jour pour l'utilisateur mobile moyen — en hausse de 5 % sur un an. La catégorie Social reste donc la catégorie reine en volume. Mais c'est surtout l'IA qui impressionne en croissance relative.
Socialreste donc la catégorie reine en volume. Mais c’est surtout l’IA qui impressionne en croissance relative.
IA et Drama, mon coeur balance
Sensor Tower classe désormais les AI Assistants comme la 10e catégorie mondiale en temps passé. Et la croissance est brutale : +426 % sur un an. Mais l’IA n’est pas la seule nouvelle tendance de l’année. Sensor Tower met aussi en avant une autre catégorie en plein boom : les Short Drama (des séries ultra courtes, conçues pour être consommées en épisodes rapides). Le rapport cite les assistants IA et le short drama comme deux sous-genres ayant figuré dans le top 3 des plus fortes croissances en téléchargements et revenus in-app.
Le fait de retrouver Acrobat Reader dans ce classement illustre aussi un glissement : l’IA n’est plus seulement un chatbot, elle s’infiltre dans des outils du quotidien, y compris très “enterprise”.
Qu'en penser ?
Le message est clair : la croissance ne se joue plus uniquement sur “plus d’apps”, mais sur plus de temps, plus de valeur, et surtout plus d’usage quotidien. TikTok reste le mètre étalon de l’attention, mais l’IA commence à devenir un réflexe, au point de se rapprocher des plus grosses apps grand public.
Et au milieu, un basculement discret mais énorme : pour la première fois, le portefeuille mobile des utilisateurs commence à s’orienter davantage vers les services et abonnements d’apps que vers les microtransactions du jeu vidéo. Un changement d’équilibre qui pourrait redessiner l’App Store… et la prochaine décennie du mobile..