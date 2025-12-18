Comment ? Il va y avoir encore plus de pub dans l'App Store...

Plus d’annonces, plus bas dans les résultats

La recherche est le principal moyen par lequel les utilisateurs découvrent des apps sur l’App Store, avec près de 65 % des téléchargements effectués directement après une recherche

Si Apple présente cette évolution comme une opportunité pour les développeurs, elle pourrait aussi accentuer la concurrence dans un espace déjà très disputé. Multiplier les annonces dans les résultats de recherche risque de réduire la visibilité organique des applications, en particulier pour les plus petits éditeurs disposant de budgets limités.



Les nouveaux emplacements publicitaires seront déployés à partir de 2026, et fonctionneront sur iOS et iPadOS 26.2 et versions ultérieures. On doit y voir une étape de plus dans la transformation progressive de l’App Store en plateforme publicitaire à part entière, peut-être une réponse beaucoup plus lucrative à l'ouverture de l'App Store et à la réduction des achats in-apps.

Jusqu’à présent, les recherches sur l’App Store ne comportaient qu’un seul emplacement publicitaire, affiché tout en haut des résultats. Dès l’an prochain, Apple va introduire de nouveaux emplacements publicitaires directement intégrés dans la liste des résultats, localisés plus bas dans la page. Ces annonces supplémentairessans nécessiter de modification des campagnes existantes., justifie Apple.Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer,. Cupertino explique que la diffusion se fera automatiquement, en fonction de plusieurs critères comme le montant de l’enchère et son classement dans l’enchère globale.Une même campagne pourra donc afficher une annonce tantôt en tête des résultats, tantôt plus bas dans la page. Le modèle de facturation reste inchangé : coût par clic ou coût par installationApple précise que, quel que soit leur emplacement. Elles continueront d’utiliserou une fiche personnalisée, avec la possibilité d’ajouter un lien profond vers une section précise de l’application.Avec plus desur l’App Store et un taux de conversion annoncé de 60 % pour les annonces en tête de recherche, Apple dispose d’arguments solides pour séduire les développeurs… et renforcer ses revenus publicitaires.