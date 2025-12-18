Comment ? Il va y avoir encore plus de pub dans l'App Store...
Par Laurence - Publié le
Plus d’annonces, plus bas dans les résultats
Jusqu’à présent, les recherches sur l’App Store ne comportaient qu’un seul emplacement publicitaire, affiché tout en haut des résultats. Dès l’an prochain, Apple va introduire de nouveaux emplacements publicitaires directement intégrés dans la liste des résultats, localisés plus bas dans la page. Ces annonces supplémentaires apparaîtront automatiquement lors des recherches, sans nécessiter de modification des campagnes existantes.
La recherche est le principal moyen par lequel les utilisateurs découvrent des apps sur l’App Store, avec près de 65 % des téléchargements effectués directement après une recherche, justifie Apple.
Aucun contrôle sur la position des annonces
Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, les annonceurs ne pourront pas choisir l’emplacement précis de leurs publicités. Cupertino explique que la diffusion se fera automatiquement, en fonction de plusieurs critères comme le montant de l’enchère et son classement dans l’enchère globale.
Une même campagne pourra donc afficher une annonce tantôt en tête des résultats, tantôt plus bas dans la page. Le modèle de facturation reste inchangé : coût par clic ou coût par installation
Un format carte inchangé, mais plus présent
Apple précise que le format des annonces restera strictement identique, quel que soit leur emplacement. Elles continueront d’utiliser la fiche produit par défaut ou une fiche personnalisée, avec la possibilité d’ajouter un lien profond vers une section précise de l’application.
Avec plus de 800 millions de visiteurs hebdomadaire sur l’App Store et un taux de conversion annoncé de 60 % pour les annonces en tête de recherche, Apple dispose d’arguments solides pour séduire les développeurs… et renforcer ses revenus publicitaires.
Qu'en penser ?
Si Apple présente cette évolution comme une opportunité pour les développeurs, elle pourrait aussi accentuer la concurrence dans un espace déjà très disputé. Multiplier les annonces dans les résultats de recherche risque de réduire la visibilité organique des applications, en particulier pour les plus petits éditeurs disposant de budgets limités.
Les nouveaux emplacements publicitaires seront déployés à partir de 2026, et fonctionneront sur iOS et iPadOS 26.2 et versions ultérieures. On doit y voir une étape de plus dans la transformation progressive de l’App Store en plateforme publicitaire à part entière, peut-être une réponse beaucoup plus lucrative à l'ouverture de l'App Store et à la réduction des achats in-apps.