Blackview Wave 9C : un smartphone avec l'essentiel, à un prix mini !
Article sponsorisé - Publié le - Bon Plan
À l'heure où les prix des smartphones s'envolent avec des fonctions de plus en plus complexes, certains cherchent simplement une solution efficace, abordable et capable d'assurer le quotidien. Et c’est exactement sur ce créneau que se positionne le Blackview Wave 9C.
Des performances équilibrées pour tous les jours
Le Blackview Wave 9C ne cherche pas à concurrencer les puces les plus puissantes du marché, mais il propose une configuration tout à fait honnête. Équipé d'un processeur Unisoc Tiger T603 (8 coeurs) et de 12 Go de RAM (4 Go de RAM physique et 8 Go d’extension), l’appareil reste fluide dans les tâches courantes. Que ce soit pour scroller sur les réseaux sociaux, enchaîner les vidéos en streaming ou gérer ses emails, ou exécuter des petits jeux.
Autre point pratique : le Wave 9C gère la double SIM, un atout indispensable pour ceux qui jonglent entre une ligne pro et perso, ou pour les voyageurs souhaitant installer une carte locale sans retirer la leur.
Photo, autonomie et sécurité : l'essentiel est assuré
Côté optique, le Wave 9C embarque un capteur arrière de 16 MP avec autofocus. S’il ne remplacera pas un boîtier pro, il suffit largement pour capturer des images nettes destinées aux réseaux sociaux ou aux souvenirs de famille. À l’avant, la caméra de 8 MP remplit parfaitement son rôle pour les selfies et les visioconférences.
L’endurance est l’autre pilier de ce modèle. Avec une batterie de 5000 mAh, le Wave 9C est taillé pour tenir une grosse journée, même en usage actif. Pour sécuriser le tout, Blackview n'a pas fait d'impasse : on retrouve à la fois le déverrouillage facial et un capteur d’empreintes digitales, deux méthodes rapides qui évitent de taper son code en permanence.
Le stockage : le vrai point fort
Contrairement à certains smartphones d'entrée de gamme, le Wave 9C prend le contre-pied. En plus des 128 Go internes, le constructeur a glissé une carte TF de 32 Go (directement dans la boîte). En outre, l'appareil accepte des cartes allant jusqu’à 2 To. C'est un argument de poids pour ceux qui aiment stocker des albums photo complets, des films pour les trajets ou des documents volumineux sans jamais avoir à vider la mémoire de l'appareil.
Un packaging généreux et des bonus IA
L’une des bonnes surprises vient du contenu de la boîte. Contrairement aux géants du secteur qui retirent les accessoires un à un, Blackview se montre un peu plus généreux. Outre la carte mémoire de 32 Go, la boîte contient aussi une coque avec support rotatif à 360°. C'est le genre de détail qui améliore immédiatement l’expérience utilisateur pour regarder une vidéo sur YouTube ou passer un appel visio les mains libres.
Enfin, l'appareil intègre de nombreuses fonctionnalités IA pour faciliter la retouche photo et l'organisation du contenu, ainsi qu'une garantie de 3 ans avec assistance en France. De quoi rassurer ceux qui hésitent encore à franchir le pas de l'entrée de gamme !
Le Wave 9C mise sur une expérience vocale fluide et intuitive pour simplifier l’usage du smartphone grâce à plusieurs fonctions IA :
• Activation vocale
Activez l’assistant sans toucher l’écran, simplement en parlant — pratique pour un usage mains libres.
• Smart Q&A (Questions & Réponses intelligentes)
Posez des questions naturelles à l’assistant (par exemple “Quelle est la météo ?” ou “Montre-moi mes rendez-vous”) et obtenez des réponses contextualisées et intelligibles.
• Interaction vocale fluide
L’assistant comprend les phrases complètes et suit le fil d’une conversation, rendant les échanges plus naturels et moins “robotisés”.
• Assistance plein écran
Les réponses de l’assistant s’affichent en grand, avec une interface claire sur tout l’écran, pour une lecture facile et une interaction directe.
• Contrôle global intelligent
Vous pouvez contrôler de nombreuses fonctions du téléphone (réglages, apps, appels, musique…) à la voix, offrant une gestion hands-free étendue de l’appareil.
Disponibilité et Prix
Disponible en bleu nuit ou bleu, à moins de 90 euros, le Blackview Wave 9C ne cherche pas à faire de l'ombre aux fleurons à 1000 euros. Son créneau, c’est son prix et ses fonctions de base, qui pourraient tout à fait satisfaire des personnes dont le budget est plus restreint, ou qui n'ont pas un gros usage du téléphone, voire des seniors un peu geek. En cochant toutes les cases importantes — performance, autonomie, stockage extensible et accessoires fournis — il s'impose comme un choix malin pour qui cherche un smartphone polyvalent sans se ruiner.