Google va généraliser le partage de données entre Android et Apple
Par Laurence - Publié le
Présentée en novembre dernier, l’interopérabilité entre Quick Share (Android) et AirDrop (Apple) ne restera pas longtemps une exclusivité des Pixel. Google vient de confirmer que la fonctionnalité, actuellement limitée aux Pixel 10 et aux appareils Apple compatibles, sera élargie à davantage de smartphones Android au cours de l’année 2026.
L’an dernier, Google avait annoncé une compatibilité directe entre les Pixel 10 (Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL et 10 Fold) et les appareils Apple — iPhone, iPad et Mac — pour l’échange rapide de fichiers. Une petite révolution dans un univers où les écosystèmes ont longtemps évolué en vase clos.
Lors d'une visite au siège de Google à Taipei, Eric Kay, vice-président de l'ingénierie Android, a confirmé que cette interopérabilité ne serait plus réservée aux Pixel. Après avoir validé la technologie, Google travaille désormais avec ses partenaires pour l'intégrer plus largement dans l'écosystème Android. Des annonces seraient attendues
Google insiste sur le fait que le système repose sur un modèle de sécurité multicouche, reposant sur un canal de transfert chiffré, des protections natives Android et iOS et une validation explicite avant réception d'un fichier. Pour l'instant, l'échange ne fonctionne que dans les modes
Plus intéressant encore : la manière dont Google a conçu la fonctionnalité trahit ses ambitions. Plutôt que d'intégrer l'interopérabilité AirDrop dans un composant système réservé aux Pixel, la firme a transformé l'extension Quick Share en application complète distribuée via le Play Store. Ce choix permet des mises à jour indépendantes du système Android, un déploiement simplifié chez différents constructeurs et une compatibilité facilitée sur de multiples modèles
Le constructeur Nothing a d’ailleurs déjà confirmé travailler à l’intégration de cette compatibilité sur ses appareils. Qualcomm, de son côté, a laissé entendre que les smartphones équipés de processeurs Snapdragon pourraient eux aussi bénéficier prochainement de la fonctionnalité.
Si Apple n’a pas officiellement commenté cette extension, l’évolution est notable. AirDrop a longtemps été un argument clé de l’écosystème Apple, particulièrement apprécié pour sa simplicité. En rendant Quick Share compatible, Google réduit une barrière historique entre plateformes. Reste à voir jusqu’où ira cette coopération technique. Une ouverture complète des modes privés nécessiterait une collaboration plus étroite entre Cupertino et Mountain View — un scénario encore incertain.
Une passerelle inédite entre Android et Apple
très prochainement. Autrement dit, Quick Share pourrait devenir un véritable pont entre Android et Apple — et non plus une simple démonstration technologique limitée à quelques modèles.
Everyone for 10 Minutes (AirDrop) et équivalent côté Quick Share. Google affirme cependant vouloir collaborer avec Apple afin de prendre en charge à l'avenir le mode plus restrictif Contacts Only.
Contacts Only.
Une stratégie technique pensée pour s’étendre
Qu'en penser ?
