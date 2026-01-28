Google montre par erreur l'interface de son futur Android pour PC
Par Vincent Lautier - Publié le
Une fuite accidentelle montre les premières images d'Aluminium OS, le système qui doit enfin remplacer ChromeOS en fusionnant le système avec Android. C'est une réponse frontale à Windows et macOS, avec une forte dose de Gemini.
C'est un rapport de bug sur la plateforme
Cette fuite impromptue confirme surtout que le projet avance à bon rythme. Onpeut y voir une barre de statut repensée, qui est plus haute que sur les tablettes, avec l'heure (secondes comprises), la date, l'indispensable icône Gemini, un indicateur de langue pour le clavier et les contrôles d'enregistrement de l'écran. Le tout ressemble à un vrai OS de bureau, pas juste à un téléphone agrandi, et oui, il y a clairement un petit air de macOS, ce qui est loin d'être désagréable.
Une des grosse surprise de ces captures d'écran, c'est la présence d'un bouton
Les images montrent aussi du multitâche via un écran partagé, avec deux fenêtres Chrome. Les boutons de contrôle des fenêtres (réduire, plein écran, fermer) reprennent elles le design simple de ChromeOS, histoire de ne pas perturber les habitués.
Google avait officialisé la très attendue fusion Android-ChromeOS en septembre dernier. Sameer Samat, le président de l'écosystème Android, avait expliqué vouloir
Aluminium OS doit tourner sur des ordinateurs de bureau, des tablettes détachables et des mini-PC. Google prévoit plusieurs gammes, du Chromebook d'entrée de gamme au
C'est un projet que Google traîne depuis des années, et qui semble enfin prendre forme. La fusion Android-ChromeOS a du sens sur le papier : un seul système, une seule base de code, et surtout l'accès aux millions d'applications du Play Store sur un vrai PC. Reste à voir si l'expérience sera à la hauteur face à Windows qui a quelques décennies d'avance sur le bureau. Maintenant on aimerait bien qu'Apple se positionne sur une fusion iOS/macOS, merci !
Une fuite sur le bug tracker de Google
C'est un rapport de bug sur la plateforme
Chromium Issue Trackerqui a laissé échapper les premières captures d'écran du futur OS de bureau à la sauce Android. Les images, trouvées par nos confrères de 9to5Google, montrent l'OS qui tournent sur un PC HP Elite Dragonfly Chromebook, équipé d'un processeur Intel de 12e génération. Le numéro de build indique sobrement
ALOS, le diminutif d'Aluminium OS, sous Android 16. Google a depuis supprimé le rapport, mais trop tard.
Cette fuite impromptue confirme surtout que le projet avance à bon rythme. Onpeut y voir une barre de statut repensée, qui est plus haute que sur les tablettes, avec l'heure (secondes comprises), la date, l'indispensable icône Gemini, un indicateur de langue pour le clavier et les contrôles d'enregistrement de l'écran. Le tout ressemble à un vrai OS de bureau, pas juste à un téléphone agrandi, et oui, il y a clairement un petit air de macOS, ce qui est loin d'être désagréable.
Les extensions Chrome arrivent sur Android
Une des grosse surprise de ces captures d'écran, c'est la présence d'un bouton
Extensionsdans Chrome. Jusqu'à présent, les extensions étaient réservées à Chrome sur Windows, macOS et ChromeOS. Si Android les prend en charge nativement, c'est une super nouvelle pour les utilisateurs qui passent d'un appareil à l'autre.
Les images montrent aussi du multitâche via un écran partagé, avec deux fenêtres Chrome. Les boutons de contrôle des fenêtres (réduire, plein écran, fermer) reprennent elles le design simple de ChromeOS, histoire de ne pas perturber les habitués.
Un lancement prévu pour 2026
Google avait officialisé la très attendue fusion Android-ChromeOS en septembre dernier. Sameer Samat, le président de l'écosystème Android, avait expliqué vouloir
prendre l'expérience ChromeOS et la rebaser sur la technologie Android. L'objectif final étant bien sûr l'intégration avancée de Gemini dans tout le système.
Aluminium OS doit tourner sur des ordinateurs de bureau, des tablettes détachables et des mini-PC. Google prévoit plusieurs gammes, du Chromebook d'entrée de gamme au
AL Premiumpour les entreprises. ChromeOS ne disparaîtra quand même pas tout de suite et restera disponible en version
Classicpour ceux qui préfèrent.
On en dit quoi ?
C'est un projet que Google traîne depuis des années, et qui semble enfin prendre forme. La fusion Android-ChromeOS a du sens sur le papier : un seul système, une seule base de code, et surtout l'accès aux millions d'applications du Play Store sur un vrai PC. Reste à voir si l'expérience sera à la hauteur face à Windows qui a quelques décennies d'avance sur le bureau. Maintenant on aimerait bien qu'Apple se positionne sur une fusion iOS/macOS, merci !