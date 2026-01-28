Google montre par erreur l'interface de son futur Android pour PC

On en dit quoi ?



C'est un projet que Google traîne depuis des années, et qui semble enfin prendre forme. La fusion Android-ChromeOS a du sens sur le papier : un seul système, une seule base de code, et surtout l'accès aux millions d'applications du Play Store sur un vrai PC. Reste à voir si l'expérience sera à la hauteur face à Windows qui a quelques décennies d'avance sur le bureau. Maintenant on aimerait bien qu'Apple se positionne sur une fusion iOS/macOS, merci !