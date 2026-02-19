Skier au soleil : l'app SunQuest dévoile ses nouveautés pour les vacances d'hiver !
Par Laurence - Publié le
Anticiper l’ensoleillement réel sur le terrain reste souvent plus compliqué que prévu, surtout en montagne ou dans des zones au relief marqué. Avec sa nouvelle fonctionnalité
Qui n’a jamais prévu une sortie au soleil pour se retrouver finalement dans l’ombre, à cause d’une crête, d’une barre rocheuse ou d’une vallée encaissée ? L'application SunQuest - Trajectoire Soleil part de ce constat simple pour affiner encore ses prédictions. Grâce à cette nouvelle carte 3D, l’application ne se contente plus de la trajectoire théorique du soleil : elle intègre désormais l’impact réel du relief sur l’ensoleillement local.
Déjà utilisée par plus de 100 000 personnes et affichant une note moyenne de 4,8/5 sur l’App Store, SunQuest renforce ainsi sa précision pour répondre à une question essentielle avant de sortir : cet endroit sera-t-il au soleil ou à l’ombre, et jusqu’à quand ?
Techniquement, SunQuest s’appuie sur des cartes 3D interactives et des données topographiques mondiales, combinées à de la réalité augmentée, pour simuler l’ensoleillement réel selon l’heure et la saison. En quelques secondes, l’utilisateur peut visualiser précisément les zones ensoleillées et celles plongées dans l’ombre, directement sur la carte ou via la caméra de son smartphone.
En réalité les usages sont nombreux. En montagne, l’app permet de repérer les versants ensoleillés pour skier dans de meilleures conditions, identifier au contraire les zones à l’ombre pour conserver une neige plus froide plus longtemps, ou encore trouver les terrasses les mieux exposées pour une pause au soleil.
Côté outdoor, SunQuest aide à préparer un itinéraire, à choisir le bon moment pour une pause, ou à installer un bivouac en tenant compte des premiers rayons du matin et de l’ombre du soir. Les photographes et vidéastes peuvent, eux, repérer précisément les créneaux de lumière et l’orientation idéale pour leurs prises de vue.
Plus surprenant, l’application trouve aussi sa place dans l’immobilier, en permettant de visualiser l’ensoleillement d’un jardin, d’une terrasse ou d’un salon au fil des saisons, avant même une visite.
Disponible sur iPhone, iPad et Mac, SunQuest est gratuite au téléchargement, avec des fonctionnalités avancées proposées via une formule Light (achat définitif) ou Pro (abonnement). Une version Android est également annoncée pour prochainement.
Avec cette gestion fine des ombres du relief, SunQuest confirme son positionnement : une application de niche, mais redoutablement efficace, pour tous ceux pour qui la lumière n’est jamais un détail. Et en plus, cocorico c'est français :-)
Une réponse concrète
