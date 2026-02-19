Google lance une nouvelle caméra Snapseed sur iPhone avec mode Pro
Google continue de faire évoluer Snapseed bien au-delà de son rôle historique d’éditeur photo. Après un lancement discret en fin d’année dernière, l’application déploie désormais officiellement sur iPhone une nouvelle caméra intégrée, pensée pour les amateurs de photographie manuelle et de rendus argentiques.
Jusqu’ici, la caméra Snapseed n’était accessible qu’à travers des raccourcis (widget écran verrouillé, Centre de contrôle ou bouton caméra). Avec la version Snapseed 3.15.0, Google franchit un cap : une icône caméra apparaît directement dans l’interface de l’app, en haut à droite. Snapseed devient ainsi une application photo à part entière, capable de capturer et d’éditer sans jamais quitter l’écosystème maison.
La grande nouveauté de cette version de Snapseed : Éditeur photo, c’est l’arrivée de vrais réglages manuels. En activant le mode PRO via un bouton dédié en haut à gauche, l’utilisateur accède à trois paramètres clés : ISO, vitesse d’obturation, mise au point.
Chaque réglage s’effectue via une molette à l’ancienne, assumant un design volontairement skeuomorphique. Le flash a été déplacé en bas à gauche, le zoom à droite, pour une interface plus lisible et orientée prise de vue.
Snapseed mise aussi sur la nostalgie avec une émulation de films argentiques en temps réel. Au total, une douzaine de styles sont proposés, inspirés de références iconiques : Kodak Portra, Gold et Ektachrome, Fuji Superia et Pro 400h, Agfa Optima et Scala, Polaroid 600 ou encore Technicolor. Le tout est accompagné d'une animation de rembobinage lorsque l'on change de pellicule, clin d'œil assumé à l'ère argentique.
Chaque photo capturée conserve une pile complète d’édition, exactement comme dans l’éditeur Snapseed classique. Concrètement, cela signifie que l’utilisateur peut modifier, affiner ou annuler n’importe quel réglage ou effet après coup, même une fois l’image enregistrée dans la galerie. Un atout assez rare pour une caméra intégrée !
Google ajoute également plusieurs thèmes de couleur pour le viseur (Editor, Dusk, Negative, Steel, Haze, Depth), afin d’adapter l’affichage à ses préférences ou à ses conditions de prise de vue.
Snapseed 3.15.0 est disponible dès aujourd’hui sur l’App Store, entièrement gratuit. Google précise travailler en parallèle sur une mise à jour Android, qui intégrera à terme le nouvel éditeur et cette caméra repensée.
Avec cette évolution, Snapseed ne se contente plus de retoucher les photos de l’iPhone : il entend désormais concurrencer les apps photo “pro” dès la prise de vue, sans abonnement et sans publicité. Une ambition qui pourrait séduire bien au-delà des utilisateurs historiques de l’application.
Une vraie caméra, intégrée à Snapseed
Des pellicules rétro en temps réel
Et le reste ?
Disponibilité
