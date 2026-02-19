Google lance une nouvelle caméra Snapseed sur iPhone avec mode Pro

Disponibilité



Snapseed 3.15.0 est disponible dès aujourd’hui sur l’App Store, entièrement gratuit. Google précise travailler en parallèle sur une mise à jour Android, qui intégrera à terme le nouvel éditeur et cette caméra repensée.



Avec cette évolution, Snapseed ne se contente plus de retoucher les photos de l’iPhone : il entend désormais concurrencer les apps photo “pro” dès la prise de vue, sans abonnement et sans publicité. Une ambition qui pourrait séduire bien au-delà des utilisateurs historiques de l’application.