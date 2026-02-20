Polagone, cette app française génère des visuels incroyables inspirés de l’Op Art
Par Laurence - Publié le
Une nouvelle application française vient enrichir l’écosystème créatif sur iOS. Baptisée Polagone, elle propose un terrain de jeu dédié à la création visuelle générative, entre boucles animées, formes procédurales et expérimentations graphiques, avec une inspiration revendiquée du côté de l’Op Art.
Une approche artistique assumée
Polagone puise directement ses références dans le travail de figures majeures de l’art optique comme Victor Vasarely ou Bridget Riley. L’application permet de générer des compositions géométriques animées, jouant sur les contrastes, les répétitions et les illusions de mouvement, dans une esthétique résolument hypnotique.
Pensée comme un outil d’expérimentation autant que de création, Polagone s’adresse aussi bien aux artistes visuels qu’aux designers, motion designers ou simples curieux désireux d’explorer la création algorithmique sans passer par des outils complexes.
Boucles, formes procédurales et motion
Au cœur de Polagone, l’utilisateur manipule des paramètres visuels pour faire émerger des boucles animées et des formes générées de manière procédurale. L’approche se veut intuitive, favorisant l’exploration et la sérendipité plutôt qu’un contrôle technique rigide.
Chaque interaction peut donner naissance à des variations inattendues, fidèles à l’esprit de l’art génératif. Une vidéo de présentation permet d’ailleurs de se faire rapidement une idée du rendu et des possibilités offertes par l’application.
Une app gratuite, l’export en option
Polagone est gratuite au téléchargement, avec un modèle économique volontairement simple : un unique achat intégré permet de débloquer les fonctions d’export. Une approche qui laisse la porte ouverte à l’expérimentation sans contrainte, avant de passer à un usage plus avancé.
L’application est éditée par Fingerlab, un studio bien connu sur iOS, notamment récompensé par un Apple Design Award et à l’origine de DM1 – The Drum Machine, lancé en 2012.
Qu'en penser ?
Avec Polagone, Fingerlab propose une application qui met en avant le potentiel créatif de l’iPhone et de l’iPad, en combinant génération algorithmique, design visuel et animation dans un cadre accessible. Une proposition qui s’inscrit dans la lignée des apps iOS dédiées à la création, tout en se distinguant par son ancrage artistique fort.