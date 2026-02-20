L'iPhone Air en promotion : profitez du meilleur prix !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Si l'iPhone le plus fin et léger du catalogue vous fait de l'œil, de premières promotions permettent déjà de l'acquérir à un tarif nettement plus intéressant.
Des mensurations de rêve !
C’est une taille de guêpe pour ce dernier né avec 5,6 mm d'épaisseur, un écran OLED Super Retina XDR de 6,5" (avec ProMotion avec un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu'à 120 Hz, comme pour l’iPhone 17) toujours allumé (s'ajustant jusqu'à 1 Hz) et une luminosité en pic de 3000 nits. Il embarque une puce A19 Pro (comme l'iPhone 17 Pro) avec 5 cœurs GPU et 6 cœurs CPU, une puce modem C1X d'Apple (évolution de la C1 apparue avec l'iPhone 16e) et une toute nouvelle puce N1 pour le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et le Thread. Si l'iPhone Air vous intéresse, le mieux est de consulter notre test complet !
Pour le protéger du monde extérieur et des nombreux accidents du quotidien, Apple a prévu un Ceramic Shield 2, à l'avant mais également à l'arrière de l'iPhone Air. Ce tout
nouveau revêtement conçu par Apple, offre une résistance aux rayures 3 fois plus grande et un antireflet amélioré pour réduire l'éblouissement.
Ces puces ont été développées dans le but d'être les moins énergivores possibles, ce que Cupertino ne manque pas de préciser, indiquant que
l'iPhone Air est l'iPhone le plus économe en énergie jamais fabriqué.
Un feeling Premium
Côté photo, la caméra est un capteur unique de 48 MP, qui combine un équivalent 26mm et 52 mm (12MP). La caméra frontale est de 18MP comme sur l'iPhone 17 et l'iPhone 17 Pro. Il sera désormais possible enregistrer 2 vidéos en même temps (frontale et dorsale). On note de plus dans els specs des vidéos Dolby Vision 4K60 ips. Le smartphone est également doté de Face ID, qui est intégré au module de la caméra, frontale via la technologie TrueDepth. Si vous voulez en apprendre plus sur l'utilisation de ce. modèle au quotidien, vous pouvez consulter l'article de Vincent qui nous fait un bilan après un mois d'utilisation. Personnellement , j'ai craqué pour l'iPhone Air en remplacement d'un iPhone 14 Pro Max et j'en suis totalement ravi.