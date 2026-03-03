Le chargeur Anker 250W en promo à son meilleur prix : il affiche ce que consomment vos appareils !

Un monstre de puissance sur votre bureau

Depuis que je l'ai adopté, il n'a pas quitté mon bureau

so chic

Technologie GaNPrime et Sécurité

Dès le déballage, on sent qu’on n’est pas sur un petit chargeur de voyage. Ce bloc affiche. Pour vous donner une idée, c’est assez pour charger deux MacBook Pro à pleine vitesse simultanément, tout en gardant de la réserve pour vos accessoires. Côté connectique, c’est Byzance : on retrouve. Le port USB-C principal peut délivrer à lui seul jusqu'à 140W, utilisant le protocole PD 3.1. C’est exactement ce qu’il faut pour redonner du jus à un MacBook Pro 16 pouces en un temps record. Les trois autres USB-C grimpent jusqu’à 100 W chacun, et les USB-A vont jusqu’à 22,5 W.Ce qui frappe immédiatement, c’est. Ce n’est pas qu’un gadget ! Il permet de surveiller en temps réel la puissance délivrée sur chaque port. Et le petit plus: une molette sur le côté permet de naviguer dans les menus pour choisir ses modes de charge (Priorité au port 1, mode basse consommation).C’est gadget si vous adorez deviner à l’instinct ce que fait votre chargeur. C’est très intéressant si, comme moi, vous aimez savoir exactement(l'écran permet de visualiser d'un coup d'œil la puissance délivrée à chaque appareil connecté).Sous le capot, Anker utilise sa technologie GaNPrime. Pour faire simple, c’est l’utilisation du nitrure de gallium qui permet d’avoirt. Et avec l’ActiveShield 3.0, le chargeur surveille la température plus de 6 millions de fois par jour. De quoi dormir tranquille pendant que vos précieux jouets rechargent. Le chargeur peut également être connecté à l'App, en Wi-Fi ou en Bluetooth, afin de gérer les mises à jour ainsi que les différents modes d'affichage (par exemple le mode réveil) et de recharge. Bref, ce chargeur est top et j'en suis ravi depuis qu'il est sur le bureau.